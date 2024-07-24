Украинский священник молился за безопасность Трампа перед тем, как произошло покушение

Украинский священник молился за безопасность Трампа на митинге перед тем, как произошло покушение.

Священник Украинской католической церкви в Америке отец Джейсон Чаррон был единственным священнослужителем на сцене на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля и молился за безопасность Дональда Трампа за несколько минут до покушения.

Отец Джейсон Чаррон является священником Украинской католической церкви Святой Троицы в Карнеги, Пенсильвания. Помимо служения он ведет активную борьбу против абортов. Он дал интервью украинской службе Голоса Америки, в котором рассказал, что представители кампании Трампа связались с ним за несколько дней до митинга и попросили его благословить собрание.

В интервью он рассказал, что с ним связались представители кампании Трампа за несколько дней до митинга, и они спросили, хочу ли он начать митинг молитвой. При этом они не предъявили никаких требований ни к священнику, ни к тексту молитвы.

Он отметил, что не знает, как и почему представители Трампа вышли на него и как нашли его номер телефона.

Отец Чаррон рассказал, что уходя со сцены после молитвы, он, по его признанию, достаточно громко сказал, что сделал свою часть работы и теперь люди у сцены должны “молиться за его безопасность, потому что есть люди, желающие его застрелить”.

Священнослужитель настаивает, что не планировал ничего подобного говорить, и это не было благоразумно.

Спустя несколько минут после этого он услышал какие-то звуки и увидел, что люди начали разбегаться. Кто-то сказал, что был выстрел.

Отец Чаррон считает, что “не только Бог был привлечен, но он послал свою мать, Пресвятую Богородицу, и она действовала очень уникальным образом в этот день”, отвечая на вопрос о том, думает ли он, что его молитва уберегла Дональда Трампа.