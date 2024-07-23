Старший научный сотрудник Wharton Мэтт Киллингсворт провел исследование, в котором участвовали 33 269 работающих взрослых, проживающих в США в возрасте от 18 до 65 лет, сообщившие о семейном доходе не менее $10 000 в год и ответили на вопросы по шкале удовлетворенности жизнью.

Киллингсворт отмечает, что имеющаяся исследовательская литература по вопросу взаимосвязи денег обширна, но практически все исследования сходятся во мнении, что больше денег в какой-то степени связано с более высоким уровнем счастья. Тут же возникает вопрос – а какое именно количество денег влияет на ощущение счастья? Он пишет, что “исторически сложилось так, что было трудно определить форму связи между деньгами и счастьем, поскольку нам не хватает данных о финансово обеспеченных людях. Возможно, богатые люди не склонны тратить свое свободное время на участие в опросах”.

Для сравнения были взяты данные из исследования миллионеров со средним уровнем собственного капитала: 3–7,9 миллиона долларов, проведенного Donnelly et al. Примерно 50% участников были из США или Великобритании, а в общей сложности участники были выходцами из 17 стран.

Это исследование показало, что миллионеры и миллиардеры “существенно и статистически значительно счастливее”, чем даже те, кто зарабатывает более $500 000 в год.

Сравнивая данные, Мэтт Киллингсворт пришел к выводу, что большее количество денег благотворнее влияет на счастье и эта связь сохраняется далеко вверх по экономической лестнице, что противоречит предыдущим исследованиям, которые показали, что деньги покупают счастье только до определенного уровня.

В предыдущем известном исследовании 2010 года, проведенном психологом Дэниелом Канеманом и экономистом Ангусом Дитоном, опубликованном в 2010 году, говорилось, что благосостояние имеет тенденцию расти с ростом дохода, но когда доход достигает $75 000 долларов ($108 000 по современному курсу), счастья больше не становиться.

Киллингсворт повторно проанализировали эту работу и пришел к выводу, что в среднем количество денег все-таки повышает уровень счастья как минимум до дохода в $500 000/год (vs $100 000). Согласно его исследованию, эта тенденция распространяется дальше на сверхбогатых людей: то есть чем больше денег, чем больше счастья.

Те, чей собственный капитал исчисляется миллионами или миллиардами, сообщили, что средний рейтинг удовлетворенности жизнью составляет 5,5 – 6 по 7-балльной шкале. Для сравнения: у тех, кто зарабатывает $100 000/год, рейтинг удовлетворенности был чуть выше 4,5; а те, кто зарабатывает от $15 000 до $30 000 в год были удовлетворены жизнью на чуть выше 4 баллов из 7.

В исследовании не рассматривается причинно-следственная связь того, являются ли деньги сами по себе причиной для счастья или это делают другие преимущества, которые дают большие деньги.

Киллингсворт предполагает, что порог количества денег для счастья, вероятно, все-таки есть, но он значительно превышает доходы в сотни тысяч долларов в год.