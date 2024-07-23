Ученики собирают средства, чтобы их тренер смог попасть на Олимпийские игры в Париже.

Команда неравнодушных учеников, организовала сбор, чтобы их тренер Евгений Сомов, работающий с молодежной командой по плаванию в Oaklantis Swim Academy, организацией, “целью которой является помощь юным пловцам в районе залива в получении качественных инструкций и тренировок, в которых они нуждаются и которых заслуживают”, смог принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

В мае под наставничеством тренера Пианхи Гибсона Евгений Сомов квалифицировался на Олимпийские игры в плавании брассом на 100 метров, показав время 58,72 – это третий результат в мире за 2024 год.

Евгений – выходец из России, будет выступать как независимый спортсмен и будет самостоятельно покрывать все свои расходы. Поэтому он обратился к сообществу с просьбой помочь ему осуществить мечту выступить на Олимпийских играх.

Ученики и люди, желающие помочь Евгению и его тренеру Пианхи, пишут, что они “очень гордятся тренером Евгением Сомовым и им повезло, что их пловцы имели возможность учиться у него и расти”.

Как указывается, собранные средства пойдут на приобретение униформы, авиабилеты для Евгения и тренера Пианхи, проживание и питание в Париже и прочие расходы.