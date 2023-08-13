Репортер “Славянского Сакраменто” публикует эксклюзивный репортаж из Ровно, жители которого плетут маскировочные сети для ВСУ. К команде волонтеров Ровно присоединился Эрик Гонтье, являющийся советником мэра Парижа по гуманитарным проектам.