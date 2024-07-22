Камала Харрис: первое выступление после заявления Байдена в поддержку ее выдвижения в президенты. Объявив накануне о выходе из президентской гонки, Джо Байден высказался в поддержку ее кандидатуры, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Вице-президент Камала Харрис в понедельник выступила с речью, обратившись к согражданам из Белого дома.

«Наследие Джо Байдена на протяжении вот уже трех лет не имеет аналогов в современной истории. – Каждый день наш президент Джо Байден сражается за американский народ, и мы глубоко признательны ему за его служение нашей стране», – сказала она.

Харрис не стала специально останавливаться на своей новой роли ведущего претендента на выдвижение в президенты от Демократической партии. Однако в посте на платформе X она сообщила, что позднее в понедельник направляется в Делавэр, чтобы посетить бывший предвыборный штаб Байдена, который станет теперь штаб-квартирой ее предвыборной кампании.



Представители предвыборного штаба и союзники Харрис уже сделали сотни звонков от ее имени, призывая делегатов предстоящего съезда Демократической партии поддержать ее кандидатуру на пост президента.

Напомним, что съезд откроется 19 августа в Чикаго.



В воскресенье президент Джо Байден объявил о прекращении своей кампании по переизбранию на новый срок. Он высказался в поддержку кандидатуры Камалы Харрис. «Для меня большая честь получить одобрение президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию, – сказала Харрис. – Я сделаю все, что в моих силах, чтобы объединить Демократическую партию и наш народ, чтобы победить Дональда Трампа».



У Демократической партии остается меньше четырех месяцев на предвыборную кампанию. По оценкам источников агентства Reuters, в штабе Трампа последние несколько недель готовились к тому, что Харрис может вступить в президентскую гонку. Кампания Трампа стремится связать с Харрис экономическую и иммиграционную политику Байдена, отмечают источники.



Как сообщается, Харрис побеседовала с лидером демократического меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом, а также с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро, которого некоторые СМИ называют возможным кандидатом в вице-президенты от Демократической партии.



Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и губернатор Кентукки Энди Бешир поддержали кандидатуру Харрис. Экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и бывший президент Барак Обама пока официально не выступали по этому вопросу.



Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер также пока не высказывалась на эту тему.



В 2020 году Харрис претендовала на президентскую номинацию от Демократической партии, но позднее сняла свою кандидатуру и поддержала Джо Байдена.



Согласно данным Федеральной избирательной комиссии США, в конце июня в распоряжении кампании Байдена было 95 миллионов долларов. У Трампа было 128 миллионов долларов. Эксперты расходятся во мнениях о том, сможет ли Харрис использовать средства, собранные для Байдена.



Уже после того, как Байден объявил о выходе из президентской гонки, штабу Харрис удалось привлечь 49,6 миллионов долларов, сообщил в понедельник представитель предвыборного штаба вице-президента.



Республиканцы подвергли критике возможное выдвижение Камалы Харрис в президенты. «Мало того, что Харрис стала бы катастрофой для Белого дома, она помогла Байдену скрыть факты ухудшения его здоровья во время пребывания на посту, что подрывает доверие к ней», – говорится в заявлении Национального комитета Республиканской партии.



«Похоже, опросы показывают, что мои показатели в противостоянии с ней еще лучше, чем с ним [Байденом]», – заявил Дональд Трамп. Судя по результатам совместного опроса Reuters и Ipsos, проведенного 15-16 июля, за Харрис и Трампа готово проголосовать примерно одинаковое количество избирателей: обоих поддержали 44% респондентов.