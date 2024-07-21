МедиаВидеоВойнаИнтервьюМнениеНовостиПолитикаСтатьиЭксклюзив Байден вышел из гонки. Камала Харрис – вероятный противник Трампа Jul 21, 2024 210 FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedinReddItEmailTelegramVKViber ПО ТЕМЕ Байден не идёт на второй срок. Теперь демократические элиты должны будут номинировать другого кандидата Камала Харрис готова бороться за пост президента США Джо Байден снялся с выборов В Калифорнии похоронили американского военнослужащего, погибшего на войне в Украине Гражданин Грузии обвиняется в подстрекательстве к преступлениям на почве ненависти Публицист и аналитик Дмитрий Абрамсон о выходе Байдена из президентской гонки, о политических взглядах Камалы Харрис и о помощи Украине