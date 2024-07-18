Российский суд в четверг приговорил гражданина США Майкла Трэвиса Лика к 13 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков, говорится в сообщении московских судебных властей.

Лик, музыкант и бывший десантник, арестованный в июне 2023 года, был признан российским судом виновным в сбыте наркотиков в особо крупном размере, утверждается в документе. Неясно, признал ли он свою вину. Агентству Reuters не удалось связаться с его адвокатом.

Лик осужден вместе с другой обвиняемой. На коротких видеозаписях, опубликованных судебными властями РФ, запечатлены оба подсудимых, находящихся в клетке во время судебного заседания.

Лик (ему около 50 лет) является автором песен и бывшим вокалистом российской рок-группы «Лови ночь». Ранее он также работал учителем английского языка в Москве и помогал переводить песни для российских групп, сообщает VOA.