Когда кто-то слышит название калифорнийского города Окленд, то представляет крупный портовый город с высоким уровнем преступности, наркотрафика и бездомности. И хотя, согласно открытым источникам, ситуация в последние годы меняется в лучшую сторону, шлейф славы не самого безопасного города продолжает тянуться за Оклендом.

Ко всему этому добавился разразившийся скандал, продолжающийся уже месяц: ФБР провело обыск в доме мэра Окленда и расследует администрацию города.

В середине июня федералы пришли с обыском в дом 38-летней мэра Окленда Шэн Тао по адресу Мейден-лейн, 80, возглавляющей город с января 2023 года. Агенты ФБР вынесли несколько коробок из ее дома. Также они провели обыски в двух домах, принадлежащих членам политически влиятельной семьи Дуонг, владеющей компанией по переработке отходов Cal Waste Solutions. Ранее в отношении фирмы началось расследование по поводу пожертвований на предвыборную кампанию Тао и других выбранных городских чиновников.

После обыска в доме мэра, Шэн Тао не было предъявлено никаких обвинений в совершении каких-либо преступлений, во всяком случае пока. Сама она заявила на конференции, что не сделала ничего плохого, не планирует уходить с поста и что “это расследование не касается ее”.

Как пишет the Oaklandside, в 2019 году Комиссия по общественной этике Окленда начала масштабное расследование утверждений о том, что владельцы California Waste Solutions незаконно отмывали пожертвования на избирательную кампанию нескольким членам городского совета. Семью обвиняли в использовании «подставных доноров» для обхода установленных законом ограничений на пожертвования и пополнения предвыборной казны избираемых государственных чиновников, а семейные компании Дуонгов старались заключить контракты с городами в районе залива.

Предполагаемая схема пока не была доказана, но следователи Комиссии полагают, что владельцы California Waste Solutions, в течение нескольких избирательных циклов направляли деньги через «подставных доноров» в предвыборные комитеты нескольких членов совета. Комиссия по общественной этике Окленда назвала пять нынешних членов совета, которые приняли часть предположительно отмытых денег: Линетт Гибсон МакЭлхани, Шэн Тао (действующий мэр), Ребекка Каплан, Ларри Рид и Дэн Калб. Расследование Комиссии по справедливой политической практике все еще продолжается.

Связь имени мэра Тао с расследованием California Waste Solutions и обыски ФБР усилили уже существовавшие настроения по отзыву мэра, сторонники которого считают, что общественная безопасность и экономическая жизнеспособность Окленда ухудшились.

Вскоре после обысков ФБР, на имя городского прокурора Окленда пришла повестка в суд из прокуратуры США, датированная 25 июня. Она распространяется на всех работников мэрии города. Повестка требует города передать все записи, связанные с California Waste Solutions, данные всех ее работников и представителей, а также любые документы, связанные с назначениями на видные городские должности; а также документы, связанные с партнером мэра Тао Андре Джонсом (он бывший руководитель аппарата члена совета Ребекки Каплан и знаком с работой мэрии, не занимает официальной должности в городе), и записи, связанные с выборами мэра 2022 года.

Кроме этого, в повестке запрошены документы, связанные с объявлением городом чрезвычайного положения в отношении бездомных, а также любые сообщения, касающиеся бывшей военной базы в Окленде, места, которое считалось возможным жильем для бездомных.

Четверг был указан как крайний срок для предоставления документов. Ожидается, что федеральное расследование займет несколько месяцев.