В воскресенье Кремль заявил, что не считает американскую администрацию ответственной за покушение на убийство кандидата в президенты Дональда Трампа, но обвинил ее в создании атмосферы, которая спровоцировала нападение.



Трамп получил легкое ранение – пуля задела его ухо – во время митинга в Пенсильвании, и это нападение сейчас расследуется как покушение на убийство. Нападавший был застрелен, а представители правоохранительных органов заявили, что пока не определили мотив нападения.



«Мы совсем не думаем и не считаем, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью, – заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. – Но атмосфера, которая этой администрацией была создана в ходе политической борьбы, атмосфера вокруг кандидата Трампа спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка».



Президент Джо Байден осудил нападение, заявив, что в Америке нет места подобному насилию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «насилию нет оправдания и места нигде в мире».



«Я потрясен, узнав о стрельбе в бывшего президента США Дональда Трампа на его митинге в Пенсильвании, – написал Зеленский на платформе Х. – Такому насилию нет оправдания и места нигде в мире. Насилие никогда не должно брать верх».



Песков и Министерство иностранных дел России указали на предыдущие убийства американских президентов, подчеркнув недостатки внутренней безопасности США.



Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что причиной нападения на Трампа стали американский политический кризис, глубокий раскол в обществе и стремление Вашингтона «вмешиваться» в дела других стран.



Министерство иностранных дел России призвало Вашингтон прекратить финансирование вооруженных сил Украины и сосредоточиться на улучшении собственной внутренней правоохранительной системы.

Русская служба «Голоса Америки»