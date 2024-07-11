“Дом Флинтстоуна” — яркое строение произвольной формы в Хиллсборо, Калифорния, которое хорошо видно с шоссе 280 в сторону Сан-Франциско, идущего через Мемориальный мост Дорана. Его еще называют Дом-купол, Дом Гамби, Дом для отливки червей, Дом-пузырь и «Дом Барбапапы».

В середине июля 2024 года в доме планировалось открытие временного ресторана “Stoneage Omakase”, в обеденном зале дома, похожим на пещеру, где, как ожидалось, будет предложено меню омакасе из 15 блюд от мишленовского шеф-повара Масы Сасаки.

Кроме ужина в посещение дома Флинстоуна обещалась экскурсия по дому и территории вокруг. Стоимость обеда была заявлена в размере $230 на человека, однако несмотря на высокую цену, места для первого бронирования были разобраны в течение нескольких минут.

Согласно сообщениям в социальных сетях, открытие было запланировано на 12 июля. Однако за два дня до этого местные власти запретили открытие ресторана, ссылаясь на отсутствие у владельцев дома лицензии на управление ресторанным бизнесом.