Ведомство столкнулось с серьезными вопросами по поводу того, как стрелявший получил доступ на крышу во время предвыборного мероприятия, пишет VOA.

Секретная служба США заявила в понедельник, что примет полномасштабное участие в расследовании, о проведении которого объявили президент Джо Байден и представители Конгресса. Напомним, что агенты Секретной службы не смогли предотвратить имевший место в прошлую субботу инцидент со стрельбой, в ходе которого получил ранение бывший президент Дональд Трамп.



Секретная служба, отвечающая за охрану президентов и экс-президентов, в понедельник выступила в защиту своих сотрудников от критики, вызванной тем, что они не смогли обнаружить стрелка, ранившего Трампа в правое ухо и убившего одного из присутствовавших на предвыборном мероприятии.



«Сотрудники Секретной службы на месте быстро сработали во время инцидента: наша контрснайперская группа нейтрализовала стрелка, а наши агенты приняли защитные меры, чтобы обеспечить безопасность бывшего президента Дональда Трампа», – говорится в заявлении директора Секретной службы Кимберли Читл.



ФБР заявило, что расследует инцидент, произошедший в субботу на митинге Трампа в Пенсильвании, как покушение на убийство.



В воскресенье Байден заявил, что распорядился провести независимую проверку, а законодатели-республиканцы обещали провести оперативное расследование.

«Я распорядился провести независимый обзор мер национальной безопасности на вчерашнем митинге, чтобы оценить, что именно произошло. И я поделюсь результатами этого независимого обзора с американским народом», – сказал Байден.



Спикер Палаты представителей Майк Джонсон обещал провести «полномасштабное расследование» стрельбы с привлечением свидетелей из Секретной службы, Управления внутренней безопасности и ФБР. Два республиканца в сенатском Комитете по национальной безопасности также призвали к проведению расследования.

Председатель Комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер, выступая на канале CNN, также заявил, что Конгресс «осуществляет надзор и несет ответственность». По его словам, имел место «сбой в общей сети».



Байден поручил директору Секретной службы Кимберли Читл пересмотреть все меры по обеспечению безопасности съезда Республиканской партии.



Канал CNN сообщает, что, как сообщают источники в правоохранительных органах, в ходе проверки будет выяснено, было ли у Секретной службы достаточно средств для защиты Трампа и были ли соблюдены процедуры при проверке здания, на крыше которого находился стрелок.



По словам высокопоставленного представителя правоохранительных органов, стрелок был замечен местными полицейскими, которым его действия показались подозрительными. Они передали по рации, чтобы за ним следили, и эта информация, по словам источника, была передана в Секретную службу.



Секретная служба вместе с местными правоохранительными органами Пенсильвании, а также источники, близкие к предвыборному штабу Трампа, опровергают слухи, распространяемые в социальных сетях, в том числе членом Конгресса от республиканцев, о том, что служба отклонила просьбы команды Трампа об усилении безопасности.



В своем заявлении после инцидента Кимберли Читл заявила, что ведомство усиливает меры по обеспечению безопасности Трампа и съезда Республиканской партии (RNC) в Милуоки.



«Я уверена в плане безопасности, который разработали координатор RNC Секретной службы и наши партнеры, который мы пересмотрели и укрепили после стрельбы в субботу», – говорится в заявлении Читл.



По ее словам, с субботы агентство внесло изменения в состав охраны Трампа, чтобы обеспечить его защиту во время съезда и до конца предвыборной кампании.