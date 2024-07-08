Бывший вице-президент канзасской компании незаконно экспортировал американское авиационное оборудование в РФ.

Бывший вице-президент компании KanRus Trading Company Inc. Дуглас Эдвард Робертсон, 56 лет, из Олейте, Канзас, признал себя виновным в многочисленных нарушениях экспортного контроля, связанных со схемой незаконного экспорта американского авиационного оборудования в Россию, и в отмывании денег, сообщает Департамент юстиции.

Согласно судебным документам, Робертсон признал свою вину в том, что между 2020 годом и моментом его ареста в марте 2023 года он вступил в сговор с другими обвиняемыми, Кириллом Грегори Буяновским из Лоуренса, Канзас, и Олегом Чистяковым (он же Олегс Чицяковс), из Риги для контрабанды авиационного оборудования американского происхождения в Россию, а также российским пользователям в других зарубежных странах путем подачи заведомо фальшивых экспортных форм и непредоставления необходимых форм в Правительство США.

В этих формах Робертсон и его сообщники лгали о стоимости экспорта, конечных пользователях и конечных пунктах назначения.

Робертсон также признал, что по крайней мере один раз в 2021 году он, Буяновский и Чистяков тайно провезли в ФСБ отремонтированную систему оповещения о дорожном движении и предотвращения столкновений (TCAS), удалив наклейку ФСБ с устройства, прежде чем отправить устройство в американскую компанию для ремонта.

Робертсон также признал, что после вторжения России в Украину в феврале 2022 года правительство США ужесточило экспортный контроль в отношении России, он, сообвиняемые Буяновский, Чистяков и другие заговорщики продолжали закупать и экспортировать авионное оборудование американского производства клиентам в РФ и принимать меры по сокрытию своей незаконной деятельности от правоохранительных органов: доставляли товары через компании-посредники в Армении, Лаосе, ОАЭ и на Кипре; подавали фальшивые экспортные формы правительству США использовали счета в иностранных банках в Армении, Казахстане, Кыргызстане, Кипре, ОАЭ и Чехии.

В декабре 2023 года Буяновский, бывший президент и владелец компании «КанРус» (попала под американские санкции с декабря 2023 года), признал себя виновным в сговоре и отмывании денег и согласился на конфискацию авиационного оборудования и аксессуаров на сумму более 450 000 долларов, а также решение о конфискации личных активов на 50 000 долларов.

19 марта Чистяков, бывший брокер «КанРус», был арестован в Риге (Латвия) за участие в схеме незаконной контрабанды, он остается под стражей в Латвии в ожидании экстрадиции.

Робертсону грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения по обвинению в заговоре, 20 лет тюремного заключения за нарушение Закона о реформе экспортного контроля и 20 лет тюремного заключения по обвинению в отмывании денег. Слушание приговора назначено на 3 октября.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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