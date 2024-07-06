Узбекистанец Никита Склюев экстрадирован из Украины в США в связи с обвинением в краже миллионов долларов в криптовалюте.

Как сообщает Департамент юстиции, 26 июня Никита Андреевич Склюев, он же Валерий Дорожкин, 37 лет, из Узбекистана, ранее экстрадированный из Украины, привлечен к суду по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи и мошенническом использовании устройств несанкционированного доступа.

В случае доказательства вины ему грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов.

Согласно обвинительному заключению, в июне 2018 года для продажи через Apple App Store Склюев представил программное приложение «EOSIO Wallet Explorer», которое якобы представляло собой криптовалютный кошелек, но на самом деле это было вредоносное программное обеспечение для кражи закрытого ключа пользователя криптовалюты.

В сентябре 2018 года гражданин Западного округа Нью-Йорка (жертва) приобрел приложение EOSIO Wallet Explorer и установил его на свой iPhone. После введения жертвой своего закрытого ключа Склюев получил нелегальный доступ к криптовалютному кошельку Жертвы, в котором содержалось примерно 2 092 395,5356 криптовалют EOS, стоимость которых на тот момент оценивалась примерно в 11,8 миллиона долларов США.

Чуть позднее Склюев изменил ключ к кошельку жертвы, а в феврале 2019 года он перевел криптовалюту EOS с ее кошелька на множество других онлайн-кошельков, находившихся под его контролем.

Расследование ведет ФБР, обвинение последовало за успешной экстрадицией Склюева из Украины 20 июня 2024 года. Управление международных отношений Департамента юстиции сотрудничало с румынскими и украинскими властями, чтобы добиться его ареста и экстрадиции.