Бездомным Лос-Анджелеса предоставили шикарный жилой комплекс

В новом 19-и этажном здании в центре Лос-Анджелеса разместят бездомных. Каждая квартира, стоимостью почти 600 000 долларов, финансируется за счет налогоплательщиков. В жилом комплексе есть тренажерный зал, кафе с видом на город, а также пространства для занятий музыкой и искусством.

В среду состоялась торжественная церемония открытия 19-этажного комплекса Башня Вайнгарт (Weingart Tower), в которой находится 228 студий, 47 однокомнатных квартир (квартиры со спальней), в которых будут размещены обитатели известного района с крупнейшим в Штатах постоянным населением бездомных – Скид-Роу. Три однокомнатные квартиры выделены для управляющих недвижимостью на территории.

Квартиры будут полностью меблированы, с отоплением и кондиционером, полностью оборудованную кухню; в здании есть тренажерный зал, компьютерный класс, центр карьеры, библиотека, помещение для хранения велосипедов, прачечная, терраса, неподалеку находится метро. Целый этаж здания будет отведен для офисов кураторов программы.

Каждая из квартир доступного жилья стоит около 600 000 долларов и финансируется за счет налогоплательщиков. Стоимость всего проекта составляет 165 миллионов долларов, финансируется за счет Proposition HHH, голосование за которое прошло в 2016 году. Также финансирование происходит из жилищного фонда штата и налоговых льгот в размере 56 миллионов долларов.