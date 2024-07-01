Признал, что выступил на дебатах «не лучшим образом», президент отметил, что «избиратели отреагировали иначе, чем эксперты», пишет Русская служба «Голоса Америки».

Ведущие демократы в воскресенье исключили возможность замены президента Джо Байдена в качестве кандидата от Демократической партии после его недавнего выступления на дебатах.



После нескольких дней обсуждения этого вопроса лидеры демократов решительно отвергли призывы выбрать более молодого кандидата в президенты.



«Ни в коем случае», – заявил сенатор-демократ от штата Джорджия Рафаэль Уорнок, один из нескольких демократов, рассматриваемых в качестве возможной замены Байдена.



«Бывают неудачные дебаты, – сказал он в интервью программе NBC. – Вопрос в том, за кого выступал Дональд Трамп, кроме как за себя и за таких же, как он? Я – с Джо Байденом, и наша задача – сделать так, чтобы в ноябре он вышел на финишную прямую».



Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис, который может стать спикером в следующем году, если его партия сможет получить большинство в Палате в ноябре, признал, что Байден неудачно выступил на дебатах.



«Я считаю, что неудача – это когда складываются все условия для реванша, – сказал он в интервью MSNBC. – Так что момент, в котором мы сейчас находимся, – это момент, когда ему нужно будет отыграться, и он потребует от всех нас поддержки, формулирования позитивного послания о том, почему платформа демократов лучше всего подходит для решения проблем, стоящих перед американским народом».



Другой ведущий демократ Палаты представителей Джеймс Клайберн, согласился с Джеффрисом.



«Он должен остаться в этой гонке. Он должен продемонстрировать свою способность руководить страной», – сказал Клайберн в интервью CNN.



Проведенный по завершении дебатов опрос CBS показал, что число демократов, считающих, что Байден не должен баллотироваться в президенты, увеличилось на 10 пунктов – с 36 % в феврале до 46 %.



«Мысль о том, что Байдену не повезло в этот вечер, не соответствует действительности. У него – неудачное президентство, (и) у него были катастрофические дебаты», – сказал в интервью CNN сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм.



После семи предвыборных мероприятий в четырех штатах, прошедших после дебатов в четверг, Байден отправился в субботу в Кэмп-Дэвид, чтобы провести время с семьей.



Выступая в субботу по итогам предвыборной кампании на сегодняшний день, Байден заявил, что с момента дебатов было собрано еще 27 миллионов долларов, что стало самым большим фандрайзингом с момента начала предвыборной кампании.



Байден признал, что выступил «не лучшим образом» на дебатах, но отметил, что «избиратели отреагировали иначе, чем эксперты».



«После дебатов опросы показывают небольшой сдвиг, и наши показатели в действительности поднялись. Исследование, (проведенное) после дебатов, показывает, что они (дебаты) могут… привлечь неопределившихся избирателей», – сказал он.



«Я бы не стал снова баллотироваться, если бы не верил всем сердцем и душой, что смогу справиться с этой работой», – заявил президент.