Американские военные базы и персонал по всей Европе приведены в состояние повышенной боевой готовности после поступления разведданных о возможной террористической атаке, направленной на объекты или персонал.

Представитель оборонного ведомства США в понедельник подтвердил «Голосу Америки», что военные объекты в зоне ответственности Европейского командования переведены в режим повышенной готовности «Чарли». Это означает, что атака, которая может быть любого рода, вероятна.

Чиновник не стал распространяться о содержании разведданных, которые послужили причиной изменений. Однако официальные лица из нескольких стран, работающие в области борьбы с терроризмом, предупредили о повышенной угрозе, в том числе в связи с предстоящими Олимпийскими играми в Париже.

По словам американского чиновника, военные «предпринимают дополнительные шаги, чтобы [американские военнослужащие] сохраняли бдительность как во время работы, так и на отдыхе».

Второй американский чиновник, выступая на условиях анонимности, чтобы иметь возможность обсуждать разведывательные вопросы, подчеркнул, что причиной повышения уровня готовности стала общая картина угроз, а не отдельные разведданные.

«Какой-то конкретной или непосредственной угрозы американским силам в Европе нет. Этот шаг был предпринят в целях предосторожности», – заявил чиновник «Голосу Америки».

В заявлении Европейского командования, выпущенном в понедельник, также отмечается, что повышенные меры безопасности были приняты из-за сочетания нескольких факторов.

«Усиление нашей бдительности не связано с какой-то одной угрозой, но обусловлено сочетанием факторов, таких как проходящие и предстоящие крупные общественные форумы, включая чемпионат Европы по футболу и Олимпийские игры», – говорится в заявлении.

«[Европейское командование] рекомендует персоналу на европейском театре военных действий сохранять постоянную бдительность, в том числе сообщать о подозрительной активности, следить за рекомендациями Госдепартамента относительно поездок и принимать разумные меры по снижению личных рисков», – говорится в документе.

Фирма Recorded Future, работающая в сфере кибербезопасности, в своем докладе предупредила, что, несмотря на высокий риск кибератак, самой большой угрозой для Олимпиады в Париже остается возможность террористических атак.

Французские власти уже сорвали как минимум два отдельных террористических заговора. В одном случае 18-летнему подозреваемому было предъявлено обвинение в том, что он планировал совершить атаку на один из стадионов, где будут проходить олимпийские соревнования, от имени «Исламского государства».

Высшие должностные лица США по борьбе с терроризмом также признали, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГИЛ) набирает обороты.

Значительную обеспокоенность вызывает филиал группировки в Афганистане, «ИГ-Хорасан».

«ИГИЛ и ИГ-Хорасан продемонстрировали возможности и намерения проводить внешние операции», – заявила заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джен Даскал, выступая на конференции по борьбе с терроризмом в Омахе (Небраска) на прошлой неделе.

Директор Национального центра по борьбе с терроризмом Кристин Абизаид также предупреждала об «ИГ-Хорасан» в мае.

«Возможности глобальной группировки ИГИЛ, даже с учетом того, что у нее нет прочного территориального присутствия, возможности виртуально обращаться к сети сторонников, некоторые из которых собираются совершать атаки, вызывают серьезные опасения», – заявила она на конференции по безопасности в Дохе.

Абизаид также назвала возможность «ИГ-Хорасан» восстановиться в Афганистане, «вероятно, самым значительным дополнением к потенциалу глобальной сети ИГИЛ … за последние три года».

Группировка «ИГ-Хорасан» взяла на себя ответственность за атаку на мемориальную службу в иранском Кермане, в результате которой погибли около 90 человек, и за мартовскую атаку на концертный зал в Подмосковье, где погибли более 140 человек.

Американские официальные лица по борьбе с терроризмом выразили озабоченность в связи с тем, что группировка «ИГ-Хорасан» стала умело использовать транснациональные криминальные сети и группировки, занимающиеся торговлей людьми, вынашивая планы перебросить своих боевиков в США.