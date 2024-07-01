Высшая судебная инстанция страны распространила иммунитет лишь на официальные действия экс-президента, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Верховный суд постановил в понедельник, что бывший президент Дональд Трамп обладает иммунитетом от судебного преследования за любые официальные шаги, которые он предпринял в период пребывания на посту президента, чтобы избежать поражения на перевыборах в 2020 году, но не обладает иммунитетом за действия неофициального характера.



Высшая судебная инстанция страны оставила за судами низших инстанций право решать, в каких случаях Трамп может быть привлечен к ответственности.



Решение, принятое в последний день текущего срока полномочий суда, практически гарантирует, что Трампа не будут судить по данному делу до выборов 5 ноября, на которых он является фактическим кандидатом в президенты от Республиканской партии.



Трамп отрицает любые правонарушения, связанные с исходом выборов 2020 года, но уже давно вопреки истине утверждает, что нарушения в ходе голосования и подсчета голосов стоили ему еще одного четырехлетнего срока в Белом доме.



Если он проиграет ноябрьские выборы, то вскоре после этого может предстать перед судом по делу, связанному с выборами 2020 года, но если он выиграет, то может дать генеральному прокурору указание прекратить дело.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что решение Верховного суда знаменует собой «печальный день для нашей демократии».



«Самая основа нашей судебной системы заключается в том, что никто не стоит выше закона. Государственная измена или подстрекательство к мятежу не должны рассматриваться как основные конституционные полномочия, которыми наделен президент, – говорится в заявлении Шумера. – Это позорное решение Верховного суда MAGA, в который входят трое судей, назначенных самим Трампом, позволяет бывшему президенту ослабить нашу демократию, нарушив закон. Это решение подрывает доверие к Верховному суду и говорит о том, что политическое влияние в наших судах сегодня превыше всего».

Республиканка Марша Блэкберн, представляющая в Сенате штат Теннесси, приветствовала решение Верховного суда, заявив, что оно «подтверждает верховенство закона в нашей стране и опровергает вопиющие попытки демократов использовать нашу правовую систему против Дональда Трампа».



«Американцы снова и снова видят, как администрация Байдена делает все возможное, чтобы уничтожить президента Трампа, но мы в Америке этого не потерпим», – заявила сенатор Блэкберн.



Постановление Верховного суда стало первым случаем, когда суд решал, может ли бывший президент быть привлечен к уголовной ответственности за действия, совершенные им в период пребывания в должности, или он обладает иммунитетом.



Трамп сделал заявление о неприкосновенности исполнительной власти, заявив, что, пытаясь отменить свое поражение на выборах четыре года назад, он официально действовал как президент, пытаясь сохранить честность результатов, настаивая на том, что проиграл только из-за мошенничества и нарушений на выборах.



Трамп проиграл около пятидесяти судебных дел, утверждая, что его обманом лишили права на второй четырехлетний срок, и по сей день часто выступает с тем же ложным утверждением.



Спецпрокурор Министерства юстиции Джек Смит в обвинительном заключении из четырех пунктов почти год назад, обвинил Трампа в заговоре с целью отмены результатов выборов 2020 года, чтобы остаться у власти.



Смит обвинил Трампа в том, что он пытался заставить чиновников Министерства юстиции помочь подтвердить его заявления о том, что широкомасштабные мошеннические действия не позволили ему победить. В обвинительном заключении утверждается, что он и его помощники оказывали давление на законодателей штатов, чтобы те составили фальшивые списки выборщиков, указав, что он победил в штатах, где большинство голосов получил Байден.



В обвинительном заключении говорится, как Трамп оказывал давление на тогдашнего вице-президента Майка Пенса, чтобы заблокировать или отсрочить подтверждение победы Байдена, пока Конгресс рассматривал окончательные результаты подсчета голосов в Капитолии 6 января 2021 года.

В США исход президентских выборов определяется не всеобщим голосованием, а голосованием Коллегии выборщиков. Общенациональные выборы, по сути дела, представляют собой голосование по штатам, при этом самые густонаселенные штаты обладают наибольшим количеством голосов в Коллегии выборщиков.



Подавая ходатайство в Верховный суд, Трамп утверждал, что он действовал не для того, чтобы остаться у власти, а для того, чтобы обеспечить честность выборов, и поэтому он не может быть привлечен к ответственности. Адвокаты Трампа утверждали, что его действия «лежат в основе» «официальных обязанностей Трампа как президента».



В одном случае его адвокаты даже утверждали, что президент не может быть привлечен к ответственности за использование вооруженных сил для убийства конкурента, если сначала ему не был объявлен импичмент в рамках процедуры Конгресса.



Другие судебные решения означают, что президенты обладают ограниченным иммунитетом от гражданских исков, оспаривающих предпринятые ими действия.



Однако в понедельник Верховный суд впервые вынес решение о президентском иммунитете в связи с предполагаемыми преступными действиями президента, и это может стать прецедентом для всех будущих президентов, а не только для Трампа.



В начале этого года Трамп публично заявлял на пресс-конференциях и политических митингах, что все президенты США должны обладать иммунитетом от предъявления обвинений, потому что в противном случае новые политические соперники в Белом доме, наделенные новыми полномочиями, немедленно начнут предъявлять обвинения своим бывшим оппонентам.



Трамп уже был осужден по 34 уголовным статьям в суде штата Нью-Йорк. В конце мая присяжные признали его виновным в фальсификации деловой документации, чтобы скрыть выплату порноактрисе $130 000 накануне его избирательной кампании 2016 года, чтобы она не предавала их связь огласке.



Приговор Трампу будет вынесен 11 июля, и он может получить условный срок или лишиться свободы на срок до четырех лет.



Помимо дела о вмешательстве в выборы, Трампу предъявлены еще два уголовных обвинения: одно – в том, что он вмешался в исход выборов 2020 года в штате Джорджия, где он с небольшим отрывом проиграл Байдену, а другое – в том, что он хранил документы, связанные с национальной безопасностью страны, в своем доме в Мар-а-Лаго, вместо того, чтобы передать их в Национальный архив, как он должен был сделать, покидая пост президента в начале 2021 года.