Чуть больше недели остается до празднования Дня Независимости 4 июля и некоторые, наверняка, уже стали искать, где купить фейерверки и где их можно их запустить.
Почти 300 городов Калифорнии пока разрешают жителям запускать “безопасные и разумные фейерверки” несмотря на риск пожаров на фоне высоких летних температур. Тем не менее с 28 июня по 6 июля почти 300 калифорнийских городов разрешат авторизованным продавцам продавать разрешенные фейерверки.
«Безопасные и разумные» фейерверки, как их определяет CalFire, не могут взорваться или взлететь в воздух, не должны содержать сульфид мышьяка, хлораты, магний и другие химические вещества, не могу быть больше 10 дюймов в длину или четверти дюйма в диаметре – иными словами, это фейерверки, которые маршал пожарной охраны не отнес к категории опасных, и все они имеют официальную его печать одобрения.
К незаконным фейерверкам относятся воздушные ракеты, бутылочные ракеты, воздушные ракеты и спиннеры, римские свечи, воздушные снаряды, петарды и др.
CalFire напоминает, что в случае признания виновным нарушитель может быть оштрафован на сумму до $50 000, отправлен в тюрьму на срок до одного года или и то, и другое.
Среди городов района залива Сан-Франциско фейерверки можно будет купить в:
Дублин, Аламеда
Ньюарк, Аламеда
Юнион-Сити, Аламеда
Пасифика, Сан-Матео
Сан-Бруно, Сан-Матео
Уотсонвилл, Санта-Крус
В следующих городах Большого Сакраменто:
Линкольн, Плейсер
Роклин, Плейсер
Розвилл, Плейсер
Антилопа, Сакраменто
Кармайкл, Сакраменто
Ситрус-Хайтс, Сакраменто
Элк Гроув, Сакраменто
Фэр-Оукс, Сакраменто
Фолсом, Сакраменто
Галт, Сакраменто
Голд-Ривер, Сакраменто
Вестник, Сакраменто
Худ, Сакраменто
Айлтон, Сакраменто
Норт-Хайлендс, Сакраменто
Оринджвейл, Сакраменто
Ранчо Кордова, Сакраменто
Ранчо Мурьета, Сакраменто
Рио Линда, Сакраменто
Сакраменто, Сакраменто
Уилтон, Сакраменто
Лайв-Оак, Саттер
Николаус, Саттер
Саттер, Саттер
Юба-Сити, Саттер
Эспарто, Йоло
Найт-Лендинг, Йоло
Западный Сакраменто, Йоло
Уинтерс, Йоло
Вудленд, Йоло
Линда, Юба
Мерисвилл, Юба
Оливхерст, Юба
Озеро Плумас, Юба
Уитленд, Юба
Полный список городов можно посмотреть здесь.
В большинстве крупных городов Калифорнии, включая Лос-Анджелес, Сан-Франциско, весь округ Сан-Хосе и др., частные фейерверки запрещены, но города будут организовывать свои официальные салюты, расписание которых нужно смотреть на сайте каждого, интересующего вас города.