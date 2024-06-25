Чуть больше недели остается до празднования Дня Независимости 4 июля и некоторые, наверняка, уже стали искать, где купить фейерверки и где их можно их запустить.

Почти 300 городов Калифорнии пока разрешают жителям запускать “безопасные и разумные фейерверки” несмотря на риск пожаров на фоне высоких летних температур. Тем не менее с 28 июня по 6 июля почти 300 калифорнийских городов разрешат авторизованным продавцам продавать разрешенные фейерверки.

«Безопасные и разумные» фейерверки, как их определяет CalFire, не могут взорваться или взлететь в воздух, не должны содержать сульфид мышьяка, хлораты, магний и другие химические вещества, не могу быть больше 10 дюймов в длину или четверти дюйма в диаметре – иными словами, это фейерверки, которые маршал пожарной охраны не отнес к категории опасных, и все они имеют официальную его печать одобрения.

К незаконным фейерверкам относятся воздушные ракеты, бутылочные ракеты, воздушные ракеты и спиннеры, римские свечи, воздушные снаряды, петарды и др.

CalFire напоминает, что в случае признания виновным нарушитель может быть оштрафован на сумму до $50 000, отправлен в тюрьму на срок до одного года или и то, и другое.

Среди городов района залива Сан-Франциско фейерверки можно будет купить в:

Дублин, Аламеда

Ньюарк, Аламеда

Юнион-Сити, Аламеда

Пасифика, Сан-Матео

Сан-Бруно, Сан-Матео

Уотсонвилл, Санта-Крус

В следующих городах Большого Сакраменто:

Линкольн, Плейсер

Роклин, Плейсер

Розвилл, Плейсер

Антилопа, Сакраменто

Кармайкл, Сакраменто

Ситрус-Хайтс, Сакраменто

Элк Гроув, Сакраменто

Фэр-Оукс, Сакраменто

Фолсом, Сакраменто

Галт, Сакраменто

Голд-Ривер, Сакраменто

Вестник, Сакраменто

Худ, Сакраменто

Айлтон, Сакраменто

Норт-Хайлендс, Сакраменто

Оринджвейл, Сакраменто

Ранчо Кордова, Сакраменто

Ранчо Мурьета, Сакраменто

Рио Линда, Сакраменто

Сакраменто, Сакраменто

Уилтон, Сакраменто

Лайв-Оак, Саттер

Николаус, Саттер

Саттер, Саттер

Юба-Сити, Саттер

Эспарто, Йоло

Найт-Лендинг, Йоло

Западный Сакраменто, Йоло

Уинтерс, Йоло

Вудленд, Йоло

Линда, Юба

Мерисвилл, Юба

Оливхерст, Юба

Озеро Плумас, Юба

Уитленд, Юба

Полный список городов можно посмотреть здесь.

В большинстве крупных городов Калифорнии, включая Лос-Анджелес, Сан-Франциско, весь округ Сан-Хосе и др., частные фейерверки запрещены, но города будут организовывать свои официальные салюты, расписание которых нужно смотреть на сайте каждого, интересующего вас города.