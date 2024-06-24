Дональд Трамп сказал группе евангелистов, что они “не могут позволить себе сидеть в стороне” на выборах 2024 года и призвал их: “Идите и голосуйте, христиане, пожалуйста!”

Выступая перед группой политически влиятельных христиан-евангелистов в Вашингтоне в субботу, Трамп также высказался за то, чтобы Десять заповедей разместили в школах и других местах. Он выразил восхищение новым законом, подписанным на неделе в Луизиане, который требует вывешивать Десять заповедей в каждом классе государственной школы.

“Кто-то читал “Не укради”? Я имею в виду, кто-то читал эти невероятные вещи? Это просто невероятно, — сказал Трамп на собрании коалиции “Вера и свобода”. — Они не хотят их вывешивать. Это безумный мир”.

Днем ранее Трамп опубликовал в своей социальной сети пост в поддержку нового закона: “Я ЛЮБЛЮ ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ, ЧАСТНЫХ ШКОЛАХ И МНОГИХ ДРУГИХ МЕСТАХ. ПРОЧТИТЕ ЭТО — МОЖЕМ ЛИ МЫ КАК НАЦИЯ ОШИБАТЬСЯ???”

Бывший президент и вероятный кандидат в президенты от Республиканской партии поддержал этот шаг в то время, когда он стремится активизировать своих сторонников из числа религиозных правых, которые активно поддержали его, хотя сначала с недоверием относились к дважды разведённому Трампу во время его первых выборов на пост президента в 2016 году.

Эта поддержка продолжается несмотря на вердикт по первому из четырёх уголовных дел против него. В прошлом месяце присяжные признали Трампа виновным в фальсификации деловой документации, чтобы скрыть выплату денег порноактрисе Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года. Дэниелс утверждает, что у неё был сексуальный контакт с Трампом десять лет назад, он это отрицает.

Кроме этого нежелание Трампа запретить аборты на общенациональном уровне и детально объяснить свои взгляды по этому вопросу также противоречат позиции многих членов евангелического движения, которые, как ожидается, помогут 45-му президенту обеспечить голоса избирателей в ноябре во время реванша с президентом-демократом Джо Байденом.