Дагестан: вооруженные нападения на синагоги, православные храмы и пост ДПС

Как сообщается, инциденты со стрельбой имели место в Дербенте и Махачкале, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В Дагестане, в результате вооруженных нападений на синагогу, два православных храма и пост полиции, десятки человек получили ранения, убиты священнослужитель и полицейские.



Пятеро нападавших застрелены и по меньшей мере 15 сотрудников полиции убиты, передает агентство Reuters со ссылкой на главу региона Сергея Меликова.



Об инцидентах сообщили агентства Reuters и France Presse, ссылающиеся на российские информагентства, цитирующие МВД и Национальный антитеррористический комитет РФ.



В сообщении Национального антитеррористического комитета, которое приводит France Press, говорится, что «сегодня вечером в городах Дербент и Махачкала были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате терактов, по предварительной информации, погибли священник Русской православной церкви и сотрудники милиции».



В сообщениях, которые цитирует Reuters со ссылкой на российские информагентства, говорится, что один сотрудник полиции был убит в результате стрельбы в синагоге в Дербенте, где проживает одна из древнейших еврейских общин на Северном Кавказе. Сообщается и о перестрелке в православной церкви Дербента, признанной одним из культурных памятников, находящихся под защитой ЮНЕСКО.

Еще одна перестрелка имела место в Махачкале. Обстрелян пост ДПС.

Двенадцать человек получили ранения. По сообщениям агентств, уличные бои охватили Махачкалу. Правоохранители в регионе сообщили, что в синагоге и одной из церквей начался пожар. Неофициальный канал в «Телеграме» Mash сообщил, что полиция готовится к штурму здания, в котором засели боевики в Дербенте.

МИД региона, который цитируют российские информагентства, сообщил, что в ходе инцидентов были убиты четыре боевика. Местный чиновник сообщил, что еще один из них был убит во время перестрелки в церкви в Махачкале.



МИД Израиля сообщил, что синагога в Дербенте сожжена дотла, а во второй синагоге в Махачкале шла перестрелка. В заявлении министерства отмечается, что, по всей вероятности, в тот момент в синагоге не было прихожан.