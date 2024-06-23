Сотрудники магазинов TJ Maxx и Marshalls носят нательные камеры для предотвращения краж.

С целью предотвращения краж, сотрудники магазинов TJ Maxx и Marshalls теперь носят нательные камеры, как у полицейских, при этом видеоматериалы могут передаваться только по запросу правоохранительных органов или в ответ на судебное распоряжение.

Компания TJX, которая управляет 4900 магазинами в девяти странах, заявила, что предприняла этот шаг в конце прошлого года в рамках усилий по борьбе с магазинными кражами, также эта мера также призвана обеспечить безопасность клиентов и сотрудников.

Нательные камеры используются только сотрудниками, прошедшими обучение тому, как эффективно использовать камеры в своих должностях.

По данным Национальной федерации розничной торговли, потери отрасли в 2022 году, составили более 112 миллиардов долларов, что составляет 1,6% от общего объема розничных продаж, по сравнению с 1,4%, или примерно 94 миллиарда долларов убытков в предыдущем году. На кражи – как внутренние, так и внешние – приходится почти две трети (65%) общего сокращения продаж и до 70% в некоторых секторах розничной торговли.

Случаи массовых краж в Калифорнии значительно участились в последнее время. Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о массовом ограблении ювелирного магазина в Кремниевой долине, где группа из почти 20 человек ворвалась в магазин, украв множество ювелирных изделий менее чем за три минуты.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship