Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса запретит ученикам пользоваться мобильными телефонами во время учебы.

Сегодня, 18 июня, объединенный школьный округ Лос-Анджелеса (LAUSD) одобрил резолюцию члена правления Ника Мелвойна о создании по всему округу школьных дней без телефона. Таким образом, LAUSD становится крупнейшим школьным округом в стране, одобрившим запрет на использование мобильных телефонов во время учебного дня.

Запрет авторы резолюции обосновывают тем, что, согласно исследованиям, смартфоны и социальные сети отвлекают детей от обучения, подрывают их психическое здоровье и подавляют личные социальные связи.

Запрет на использование телефона вступит в силу в январе 2025 года и коснется времени учебных занятий и перемен. Школы смогут сами решать, как ввести запрет на использование телефонов, например, требовать, чтобы телефоны в течение дня находились в шкафчике или сумке.

“Использование сотовых телефонов в школах вышло из-под контроля,” — сказала президент правления Джеки Голдберг, которая является соавтором резолюции. “Дошло до того, что ученики не разговаривают лицом к лицу, а вместо этого пишут друг другу текстовые сообщения, когда сидят рядом друг с другом!”

Это решение вызвало неоднозначную реакцию у родителей: некоторые хотят иметь возможность общаться со своим ребенком во время школьных занятий, а другие считают, что запрет может улучшить обучение и привести к уменьшению издевательств.

Vitaly Ataev Troshin, California Local News Fellowship

Ruslan Gurzhiy, Elena Kuznetsova, SlavicSac.com