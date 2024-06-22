14 июня в Соединенных Штатах отмечается национальный праздник – День Флага.

В этот день в 1777 году звездно-полосатое знамя было утверждено резолюцией Второго Континентального конгресса. C тех пор флаг считается одним из национальных символов самой богатой державы в мире.

Правда, в то время дизайн флага немного отличался от нынешнего: на нем было 13 красно-белых полос и 13 звезд, обозначавших первые 13 штатов, которые объединились годом ранее и приняли Декларацию независимости, ставшей первым официальным документом. В ней британские колонии впервые именовались “Соединёнными Штатами Америки”.

Текущий дизайн американского флага с пятьюдесятью звездами — 27-й по счету, с 1777 года он официально менялся 26 раз.

В День Флага американцы по всей стране вывешивают звездно-полосатое знамя на всех правительственных и коммерческих зданиях, транспорте и частных домах. Украшение своего жилья флагом американцы считают проявлением патриотизма, уважения и гордости за национальный символ и свою страну.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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