В грядущее воскресенье состоится последняя в этом сезоне театрализованная читка “Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича”. Мероприятие организовано русскоязычными любителями театрального искусства, проживающими в районе залива Сан-Франциско.

23 июня в стенах Phoenix Theater в Сан-Франциско состоится заключительная в этом сезоне театрализованная литературная читка трагифарса Артура Соломонова “Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича”. “Феерически смешная и жуткая пьеса”. Режиссёром постановки выступает Сергей Соло, который также принимает участие в читке в качестве актера.

В Калифорнии премьера пьесы состоялась в июне 2022 года на юге Кремниевой долины в городе Купертино. После первого выступления калифорнийской труппы на сценарий пьесы обратили внимание творческие люди в других странах и тоже стали делать постановки по мотивам трагифарса Артура Соломонова.

“Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича” за последние два года стал символом свободы и независимости среди оппозиционеров российского режима, он позволяет проследить, какими путями в душе современного человека прорастает сталинизм. Поэтому трагифарс не только актуальный и жуткий, но и очень смешной. Много независимых и честных людей, уехавших из России, поставили похожие спектакли по мотивам калифорнийской версии в разных городах мира для сбора средств пострадавшим в результате войны в Украине.

Для всех гостей двери театра дружелюбно распахнутся в воскресенье в 6:00 вечера по адресу 414 Mason St, San Francisco, начало представления – в 6:30. Читка будет состоять из двух отделений с антрактом.

Творческий коллектив любезно просит заранее зарегистрироваться на театрализованное мероприятие.

Как обычно, собирание деньги пойдут на помощь пострадавшим жителям Украины.

В начале этого года творческим коллективом из района залива Сан-Франциско был организован в Сакраменто благотворительный показ театральной пьесы “Рождество” режиссера Жени Беркович, которая сегодня находится в российской тюрьме по делу “об оправдании терроризма”.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship