Ночью 12 июня в южно-калифорнийском городе Фуллертон Tesla, ехавшая в режиме автономного вождения, врезалась в полицейскую машину, которая блокировала движение в связи с ранее случившимся смертельным дорожно-транспортным происшествием.

Жертв в связи наездом Теслы удалось избежать, т.к. полицейские, перекрывшие дорогу, вовремя ее заметили.

Водитель Теслы признался, что включил режим «самостоятельного вождения» своего автомобиля, а сам сидел в телефоне, что является нарушением правил вождения.

На данный момент законодательство позволяет использовать режим “автономного вождения”, однако все правила и законы дорожного движения по-прежнему применяются в отношении водителя, управляющего автомобилем.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США сообщает, что в 2022 году отвлеченное вождение унесло жизни 3308 человек. Отвлеченное вождение — это любая деятельность, которая отвлекает внимание водителя от вождения, включая разговоры, отправку текстовых сообщений, еду и питье.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship