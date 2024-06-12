Гражданин Украины признал себя виновным в отмывании денег, связанных с попыткой экспорта высокоточного станка двойного назначения в Россию.

23 мая Станислав Романюк, 39 лет, гражданин Украины признал себя виновным в федеральном суде Нью-Хейвена, Коннектикут, по обвинению в отмывании денег, связанному с его ролью в схеме по нарушению экспортных законов и правил США путем попытки контрабанды предмет двойного назначения, находящийся под экспортным контролем, в Россию, сообщает Департамент Юстиции.

По данным следствия, начиная с 2018 года Романюк, управлявший базирующейся в Эстонии BY Trade OU, вступил в сговор с гражданами Латвии Вадимсом Ананиксем и Эриксом Мамоновсом, которые управляли латвийской корпорацией CNC Weld, а также с физическими лицами в России и Российской компанией. Группа сговорилась нарушить экспортные законы и правила США, чтобы контрабандой переправить в Россию выскоточный координатно-шлифовальный станок CPWZ серии 500, изготовленный в Коннектикуте.

Координатно-шлифовальный станок представляет собой высокоточную шлифовальную систему, для которой не требуется лицензия на экспорт в страны Европейского Союза, но требуется лицензия на экспорт и реэкспорт в Россию из-за его потенциального применения в программах распространения ядерного оружия и оборонных программах.

Романюк и его сообщники знали, что станок нельзя экспортировать из Штатов в Россию или любую другую страну за пределами Европейского Союза, соответственно, они не подавали заявку, не получали лицензию Департамента торговли США на его экспорт.

В апреле 2019 года Романюк выступил посредником от By Trade OU при продаже станка российской компании, используя средства, переведенные от российской компании для покупки станка у латвийской компании Sapphire Universal, LLP, которая, занималась получением товаров двойного назначения из США для продажи в России, о чем Романюк было известно.

В августе 2019 года, чтобы завершить покупку станка, Ананикс и другие отправились в Бриджпорт, где Ананикс сообщил продавцам, что шлифовальный станок приобретается в пользу CNC Weld. В сентябре 2021 года Романюк предоставил эстонским властям ложное заявление о сделке, чтобы скрыть свое участие в этой схеме.

Власти США в сотрудничестве с властями Латвии перехватили шлифовальный станок в Риге перед ее отправкой в ​​Россию. Приблизительно 826 000 долларов США, использованные при покупке станка, были впоследствии конфискованы, а значительная часть конфискованных средств была переведена в Эстонию для оказания помощи Украине.

Романюк был арестован 13 июня 2022 года в Эстонии и находится под стражей с момента ареста. Он признал себя виновным в международном сговоре по отмыванию денег, за это преступление ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Дата вынесения приговора пока не назначена.

Ананикс и Мамоновс признали себя виновными по сопутствующим обвинениям и ожидают вынесения приговора.