Офицеры полевого офиса Департамента внутренней безопасности США в Бостоне задержали беглеца, разыскиваемого российскими властями по обвинению в крупномасштабном мошенничестве, совершенном организованной группой.

Сотрудники депортационной службы (ERO) арестовали 34-летнего российского беглеца возле его резиденции в Честнат-Хилл 20 мая. Он останется под стражей ERO в ожидании результатов процедуры своего выдворения.

26 сентября 2023 года российские власти выдали ордер на арест российского беглеца за мошенничество в крупном размере, совершенное организованной группой.

Пограничный патруль США арестовал гражданина России и его семью недалеко от Браунсвилля, штат Техас, 16 мая 2023 года после того, как они незаконно въехали в страну. Сотрудники пограничного патруля выдали им уведомление о явке к иммиграционному судье, позже семью отпустили под подписку о невыезде.

“Этот человек, по-видимому, был частью организованной группы мошенников, которую разыскивают российские власти,” — сказал директор полевого офиса ERO в Бостоне Тодд М. Лайонс. “Он приехал в США, пытаясь обойти закон своей страны. ERO Бостона не может позволить мировым преступникам использовать наши общины в Новой Англии в качестве убежища от правосудия. Мы продолжим работать с партнерами из правоохранительных органов, чтобы задерживать и устранять таких правонарушителей.”

Имя арестованного 34-летнего российского беглеца не раскрывается.