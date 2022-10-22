В Коннектикуте судят латышей и украинца, пытавшихся переправить в Россию токарный станок

Согласно судебным документам, начиная с 2018 года 33-летний Эрикс Мамонов и 46-летний Вадим Ананикс (оба – граждане Латвии), управлявшие латвийской корпорацией CNC Weld, вступили в сговор с 37-летним Станиславом Романюком, гражданином Украины и резидентом Эстонии, который управлял эстонской компанией BY Trade OU, а также с физическими лицами в России с целью нарушения экспортных законов США и контрабанды в Россию высокоточного токарно-фрезерного станка, произведенного в Коннектикуте.

В обвинительном заключении утверждается, что подсудимые пытались переправить в Россию высокоточный токарно-фрезерный аппарат, подлежащий экспортному контролю, где он мог быть использован в ядерных программах и оборонных программах России.

Токарно-фрезерный станок представляет собой систему, для которой не требуется лицензия на экспорт в страны Европейского Союза, но требуется лицензия на экспорт и реэкспорт в Россию из-за ее применения в программах ядерного распространения и обороны. Сообщается, что ответчики не обладали лицензией Министерства торговли США на экспорт или реэкспорт этого агрегата в Россию, как того требует Закон о реформе экспортного контроля от 2018 года и Положения об экспортном контроле, которые ограничивают экспорт предметов, которые могут внести значительный вклад в военный потенциал других стран или могут нанести ущерб внешней политике или национальной безопасности Соединенных Штатов.

Власти США в сотрудничестве с латвийскими властями перехватили станок в Риге (Латвия) прежде чем его должны были отправить в Россию.

Мамонов, Ананик, Романюк, Узбалис и другие обвиняются в заговоре с целью обмана США, что влечет за собой максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет; нарушении Закона о реформе экспортного контроля (ECRA), за которое предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет; контрабанде товаров из Соединенных Штатов, преступление, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет; и международном сговоре с целью отмывания денег, преступление, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Мамонов также обвиняется в даче ложных показаний Министерству торговли США, что наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.