По словам главы Минфина Джанет Йеллен, новые меры являются ударом по оставшимся у Кремля путям иностранных поставок материалов и оборудования, пишет Русская служба «Голоса Америки».

США объявили о расширении санкций на продажу России полупроводников и ряда других товаров. Этот шаг предпринимается в рамках борьбы против попыток Москвы обойти уже введенные западные санкции.



Новые меры анонсируются на фоне подготовки президента Джо Байдена и других лидеров «Большой семерки» к саммиту, который пройдет на этой неделе в Италии.



Министерство финансов сообщило, что благодаря предпринимаемым шагам иностранные финансовые учреждения, оказывающие услуги российскому военно-промышленному комплексу, могут столкнуться с вторичными санкциями.



Санкции, в частности, ограничат возможности российского военно-промышленного комплекса пользоваться американским программным обеспечением и услугами в области информационных технологий.



Совместные усилия Минфина и Госдепартамента направлены против более чем 300 физических лиц и организаций как в России, так и за ее пределами.



Среди них – партнеры России в Азии, на Ближнем Востоке, в Европе, Африке, Центральной Азии и Карибском бассейне, чьи продукты и услуги позволяют Москве продолжать войну и уклоняться от санкций.



«Военная экономика России глубоко изолирована от международной финансовой системы, в результате чего кремлевские военные отчаянно нуждаются в доступе к внешнему миру, – заявила министр финансов Джанет Йеллен. – Сегодняшние действия наносят удар по оставшимся у них путям иностранных поставок материалов и оборудования, в том числе – в связи с их зависимостью от критически важных поставок из третьих стран».



Как отмечает Министерство финансов, новые санкции направлены против «архитектуры российской финансовой системы России», которая была переориентирована на содействие инвестициям в оборонную промышленность и закупку товаров, в которых нуждаются ее вооруженные силы.

Санкции затрагивают свыше десяти транснациональных сетей, оказывающих поддержку российскому производству беспилотников и средств защиты от беспилотников, промышленного оборудования и микроэлектроники.



Кроме того, США принимают меры, призванные ограничить доходы России от сбыта сжиженного природного газа.



Со своей стороны, Госдепартамент ввел санкции против более чем 100 юридических и физических лиц, участвующих в развитии экспортного потенциала России и уклонении от санкций.



«Мы повышаем риски для финансовых институтов, взаимодействующих с российской военной экономикой, устраняем пути для уклонения от санкций, а также сокращаем способности России извлекать выгоду от доступа к иностранным технологиям, оборудованию, программному обеспечению и ИТ-услугам», – отметила Йеллен.



Санкции затрагивают более 90 физических и юридических лиц из России, Беларуси, Болгарии, Британских Виргинских островов, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии, Турции и ЮАР.



«Сегодняшние меры отражают сложное устройство российской внутренней военной экономики и направлены против более чем 100 организаций, которые работают или работали в оборонном и связанном с ним материальном секторе экономики Российской Федерации, а также связаны с [российским] производством, технологиями, транспортом или финансовыми услугами», – заявило Министерство финансов.



Официальные лица США выражают все большую озабоченность по поводу растущей торговли Китая с Россией, которая, как они подчеркивают, позволяет Москве продолжать оснащение своих вооруженных сил. По словам двух осведомленных источников, экспорт станков и иного производственного оборудования из Китая и ряда других стран помогает России производить виды оружия, которое она ранее импортировала.