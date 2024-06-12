Джо Байден и Владимир Зеленский подпишут соглашение о безопасности Украины в четверг на саммите лидеров «Большой семерки», пишет «Голос Америки».

Двустороннее американо-украинское соглашение о безопасности, чётко обозначающее, что американская поддержка Киева «будет продолжаться долгое время», будет подписано лидерами обеих стран в четверг. Об этом в среду заявила пресс-секретарь Белого дома.

Как сообщила журналистам Карин Жан-Пьер, в четверг президенты Джо Байден и Владимир Зеленский встретятся в Италии на саммите лидеров «Большой семерки», чтобы «обсудить нашу мощную поддержку Украины как сейчас, так и в будущем».

«После этой встречи лидеры подпишут двустороннее соглашение о безопасности, чётко обозначающее, что наша поддержка будет продолжаться долгое время в будущем и обещающее продолжение сотрудничества, особенно в области обороны и безопасности», – добавила пресс-секретарь Белого дома.

В июле 2023 года, менее года назад, на Вильнюсском саммите НАТО президент Джо Байден сплотил лидеров стран G7, предложив проект совместной декларации поддержки Украины и «подчеркнув нашу приверженность заключению этих соглашений о безопасности», добавила Жан-Пьер, подчеркнув, что декларацию подписали не только все страны «Большой семерки», но и еще 25 государств, многие из которых подписали с Киевом соглашения о безопасности.

«В прошлом году мы объявили, что каждая страна обязуется вести переговоры о долгосрочном двустороннем соглашении о безопасности с Украиной. На данный момент 15 стран подписали эти соглашения, и я рада сообщить, что наши переговоры с Украиной завершены, и завтра мы подпишем это соглашение, – сказала пресс-секретарь Белого дома. – Наша цель проста. Мы хотим показать, что США поддерживают народ Украины, что мы стоим вместе с ними и что мы будем продолжать помогать решать их потребности в безопасности не только завтра, но и в будущем».

В соглашении, текст которого будет опубликован позже на этой неделе, «мы излагаем чёткое видение работы с нашими союзниками и партнёрами, с Украиной для продолжения укрепления её надёжной обороны и способности к сдерживанию. Любой долговременный мир в Украине должен быть обеспечен её собственной способностью защищаться и сдерживать будущую агрессию», сказала Жан-Пьер.

«Подписав это соглашение, мы также пошлём России сигнал о нашей решимости. Если Владимир Путин думает, что он сможет пересидеть коалицию, поддерживающую Украину, он ошибается. Он просто не сможет нас пересидеть, и это соглашение покажет нашу решимость и продолжение приверженности [интересам Украины]», – добавила она.

По словам Жан-Пьер, США, согласно договору, будут следить за обязательствами Киева по реформированию и мониторингу использования оружия, которое предоставляют Соединенные Штаты.

«Углубляя сотрудничество с Украиной, наше правительство будет получать выгоду от её знаний и опыта, её боевых инноваций и уроков, извлечённых на фронте. Мы считаем, что безопасность Украины является ключевой для безопасности Европы, а значит, и для безопасности Америки, – заявила Карин Жан-Пьер. – Это соглашение, вместе с взаимно укрепляющими его соглашениями о безопасности от широкой и мощной коалиции стран, прокладывает путь к стабильной, независимой, демократической и безопасной Украине».

В соглашении, по словам Жан-Пьер, «четко заявляется о намерении администрации работать с Конгрессом в ближайшие месяцы, чтобы найти путь к устойчивому финансированию Украины». Украинцы, по словам представителя Белого дома, «просили наше оружие и помощь в борьбе за защиту своей территории. Они не просили наши силы присоединиться к боевым действиям. Поэтому это соглашение не включает никаких обязательств по использованию наших собственных сил для защиты Украины. Это обязательство обеспечения того, чтобы Украина могла защищать себя сегодня и сдерживать будущую агрессию, как сказал президент в прошлом году».