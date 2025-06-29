Генеральный прокурор штата Калифорния Роб Бонта приветствовал решение Апелляционного суда, который поддержал ранее вынесенное постановление о ликвидации так называемого Северо-восточного альянса (Northeast Alliance) между авиакомпаниями American Airlines и JetBlue Airways. Этот союз, признанный нарушающим принципы добросовестной конкуренции, фактически позволял двум крупнейшим авиаперевозчикам США действовать как единая компания на ряде популярных маршрутов, ограничивая рыночную конкуренцию и ущемляя интересы пассажиров.

Суд признал, что совместное соглашение представляло серьёзную угрозу конкуренции на направлениях с высокой плотностью авиаперевозок — в том числе между такими городами, как Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сан-Диего, Лонг-Бич, Бёрбанк, Онтэрио, Окленд, Сакраменто, Сан-Хосе и Санта-Ана.

Напомним, что 21 сентября 2021 года Роб Бонта совместно с Министерством юстиции США и коалицией генеральных прокуроров из разных штатов инициировал судебное разбирательство против American Airlines и JetBlue. В июле 2023 года Окружной суд США в Массачусетсе вынес окончательное постановление о запрете данного альянса, признав его незаконным объединением, нарушающим антимонопольное законодательство.

«Решение апелляционного суда подтверждает то, что нам давно известно: рост цен на билеты, ухудшение качества обслуживания — всё это стало следствием антиконкурентного сговора между American Airlines и JetBlue. Мы гордимся тем, что сумели совместно с федеральными и региональными партнёрами добиться этой важной победы во имя интересов потребителей», — заявил Роб Бонта.

Он также подчеркнул, что антимонопольное регулирование остаётся ключевым инструментом защиты здоровой экономики:

«Будь то цены на продукты питания, цифровые технологии или розничная торговля — я продолжу вмешиваться всякий раз, когда рыночная конкуренция оказывается под угрозой», — добавил генеральный прокурор штата Калифорния.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship