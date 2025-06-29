24 июня ACoM (American Community Media) в партнерстве с Калифорнийской комиссией по оказанию помощи студентам (CSAC) провели общештатный пресс-брифинг, чтобы подтвердить приверженность штата поддержке иммигрантов, беженцев и студентов без легального статуса, а также их семей.

На фоне продолжающихся проблем с федеральной заявкой на финансовую помощь (FAFSA), вызывающих путаницу и беспокойство — особенно из-за передачи персональных данных федеральными органами — калифорнийские лидеры продвигают заявление на участие в программе California Dream Act (CADAA) как безопасную, инклюзивную и надёжную альтернативу.

Во время брифинга выступили студент из Лос-Анджелеса, родитель из округа Керн, представитель организации 10,000 Degrees и руководство CSAC. Обсуждение сосредоточилось на опыте иммигрантских семей и семей со смешанным иммиграционным статусом, а также на мерах по обеспечению доступа к высшему образованию для всех студентов штата.

Согласно данным CSAC, весной прошлого года количество заявлений по CADAA снизилось на 38%, а число заявок на FAFSA — на 14%. Хотя снижение числа заявок наблюдалось и ранее (в 2024 году по стране их стало меньше на 9% из-за технических сбоев при запуске новой системы FAFSA), многие эксперты связывают последние изменения с опасениями, что данные студентов-иммигрантов могут быть переданы федеральным властям.

Официально соглашения об обмене данными между Министерством образования США (администрирующим FAFSA) и Министерством внутренней безопасности (DHS) не заключались. Однако DHS имеет соглашения с другими ведомствами, включая Налоговую службу, Почтовую инспекционную службу и Департамент жилищного строительства, что усиливает тревожность среди семей.

“Многие из наших соседей — это семьи, преподаватели, коллеги — живут в условиях, когда их данные используются федеральными структурами против них под предлогом иммиграционного контроля,” — заявила исполнительный директор CSAC доктор Дейзи Гонсалес. “Наши студенты находятся в режиме выживания. Некоторые задумываются о том, чтобы не продолжать учёбу, потому что не видят будущего — особенно в этой стране. Подать заявку на финансовую помощь — это акт сопротивления.”

По её словам, 55% студентов в Калифорнии получают федеральные гранты, что почти совпадает с общенациональным уровнем (56%). Однако количество студентов из семей без документов, подавших заявки на помощь, снизилось на 44% в феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 30 000 до 17 000 человек.

Гонсалес призвала такие семьи, особенно студентов без права на FAFSA, подавать заявку через California Dream Act:

“Информация, которую заполняют студенты, используется исключительно для определения права на получение помощи и не передаётся федеральным органам.”

“Если студент имеет документы, он может заполнить оба заявления, а мы поможем с процессом. Мы свяжемся с учебным заведением, где его приняли, и сопоставим помощь.”

Она также напомнила, что крайний срок подачи заявки на осенний приём в общественные колледжи — 2 сентября.

CSAC предоставляет многоязычную поддержку при заполнении форм FAFSA и CADAA.

На фоне бюджетного дефицита в $12 млрд власти Калифорнии обсуждают проект годового бюджета в $321,1 млрд. По словам Гонсалес, даже в этих условиях “финансовая помощь в сфере высшего образования остаётся приоритетом”.

Кристофер Гонсалес, директор по стратегии в организации 10,000 Degrees, отметил, что CADAA изменила судьбы тысяч студентов: “Многие из наших бывших студентов теперь работают в нашей организации, помогают другим, становясь для них образцом и доказательством того, что успех возможен.”

Он добавил, что одним из его подопечных был студент из округа Сонома из семьи со смешанным статусом, который сомневался, стоит ли подавать заявку: “Мы работали с его семьёй, объясняли, что CADAA — это безопасно. Теперь он подал заявку, и мы оформляем его финансовый пакет.”

Селеста Мар, аспирантка-консультант Калифорнийского госуниверситета в Лонг-Бич, поделилась личной историей: “Я помню, как в школе заполняла FAFSA — даже тогда была тревога за данные моих родителей. Сейчас наши студенты подвергаются нападкам просто за то, кто они есть.”

“Даже несмотря на надёжность CADAA, страх остаётся. Я выросла в бедной иммигрантской общине. Сегодня я хочу быть той опорой, которую сама когда-то искала, и показать студентам: высшее образование — возможно.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services