Калифорния утвердила бюджет с сокращением ряда прогрессивных программ на фоне дефицита в $12 млрд

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в пятницу подписал бюджет штата на 2025 финансовый год в размере $321 миллиарда. Документ был разработан в сотрудничестве с лидерами законодательного собрания — председателем Сената Майком МакГуайром и спикером Ассамблеи Робертом Ривасом — и направлен на сокращение дефицита в $12 миллиардов.

Среди ключевых мер — пересмотр и сокращение ряда ранее заявленных инициатив, включая масштабное расширение системы здравоохранения для взрослых иммигрантов без легального статуса. Это уже третий год подряд, когда власти Калифорнии вынуждены снижать расходы или приостанавливать реализацию программ, продвигаемых демократами.

В то же время бюджет сохраняет финансирование некоторых социальных инициатив, включая налоговые льготы для военных пенсионеров, бесплатные школьные обеды, запуск универсального дошкольного образования и расширение программ продлённого школьного дня. Также предусмотрены инвестиции в борьбу с лесными пожарами, повышение доступности медикаментов через платформу CalRx, поддержку репродуктивного здоровья, меры по обеспечению общественной безопасности и стимулирование киноиндустрии штата.

Власти отмечают, что несмотря на экономические трудности, бюджет предусматривает создание финансовых резервов и ориентирован на поддержку уязвимых категорий населения. При этом, по данным Департамента финансов, торгово-экономическая политика федеральной администрации может оказать дополнительное давление на экономику штата в следующем году.

Окончательное вступление бюджета в силу ожидается после одобрения сопутствующих законопроектов, в том числе касающихся ускоренного строительства жилья, изменения налоговой политики и регулирования фармацевтической отрасли.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship