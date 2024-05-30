Присяжные признали Дональда Трампа виновным по всем пунктам обвинения по делу о тайных выплатах.

Сегодня присяжные в суде Нью-Йорка признали кандидата в президенты Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия суммы, выплаченной бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс накануне выборов 2016 года. Таким образом, Трамп стал первым бывшим президентом, признанным виновным преступлении.

Трамп, которому было предъявлено обвинение в выплате денег за молчание актрисе фильмов для взрослых накануне президентских выборов 2016 года.

Вынесение приговора назначено на 11 июля, ему грозит максимальное наказание от года до четырех лет тюремного заключения. Однако учитывая возраст и отсутствие судимостей, есть вероятность, что Трампу может быть назначен более короткий срок или вообще он не будет находиться под стражей.

Одновременно ни обвинение, ни приговор не являются легальными препятствиями занимать пост президента.

Выходя из зала суда, Трамп обратился к журналистам, назвав процесс «позором».

«Это был сфальсифицированный судебный процесс, проведенный конфликтующим судьей, который был коррумпирован», – сказал он. «Настоящий приговор народ вынесет 5 ноября, и они знают, что здесь произошло».

Решение он назвал сфальсифицированным и заявил, что он “очень невинный человек” и что дело “было возбуждено администрацией Байдена с целью ранить или причинить вред политическому оппоненту”. Он пообещал “продолжать борьбу до конца”.