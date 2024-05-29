29 мая – Национальный День 529 сбережений для колледжа (National 529 College Savings Day), имеющий особую важность как для родителей, так и для детей, заботящихся о послешкольном образовании.

В течение 25 лет Золотой штат предлагает студентам Калифорнийский план сбережений на обучение в колледже, который называется ScholarShare 529. Это инвестиционный счет, который предоставляет налоговые льготы семьям, откладывающим деньги на обучение в колледже. ScholarShare529 в настоящее время имеет более 434 000 аккаунтов с активами на сумму более 15,3 миллиардов долларов.

С 29 по 31 мая новым вкладчикам предлагается воспользоваться акцией и получить бонус $50.

В связи с приближающимся День 529 казначей штата Фиона Ма напоминает родителям и семьям о необходимости откладывать деньги на обучение в колледже и послесреднем образовании. Она отметит 529-й День сбережений колледжа, встретившись с членами Законодательного собрания Калифорнии, чтобы подчеркнуть важность сбережений для колледжа и обсудить идеи, которые помогут сделать ScholarShare 529 еще сильнее.

“Никогда не рано и не поздно начать откладывать деньги на образование ребенка,” — сказала Фиона Ма.

Планы 529, названные в честь раздела налогового кодекса, регулирующего инвестиционную деятельность, позволяют участникам использовать счет с льготным налогообложением для сбережений и оплаты расходов на обучение в колледже и после окончания средней школы. Доходы на счете 529 растут без уплаты налогов, а когда они используются для оплаты определенных расходов, снятие средств также не облагается налогом.

Чтобы узнать больше о ScholarShare 529, посетите сайт, на нем информация доступна через имплементированные Google-переводы на русский, украинский и другие языки.