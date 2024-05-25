В Сан-Франциско раскритиковали программу предоставления бесплатного алкоголя людям, борющихся с хроническим алкоголизмом.

Как выяснилось, город ежегодно выделяет около 5 млн долларов на тех, кто оказался на улице и пытается перестать злоупотреблять спиртными напитками. По программе Департамента общественного здравоохранения Сан-Франциско выделяются регламентированные дозы алкоголя, чтобы уберечь участников программы от улицы и облегчить работу городских служб экстренной помощи.

Однако не все жители Сан-Франциско поддерживают эту программу – они не видят смысла в раздаче за счет налогоплательщиков бесплатного алкоголя алкоголикам, чтобы излечить их от алкоголизма. Это также возмутило местного предпринимателя малого бизнеса Адама Натана, опубликовавший свои гневные комментарии на персональной странице в социальной сети “X”. Его также возмущает и другая городская программа, которая предоставляет бесплатные наркотики бездомным наркозависимым.

Будет ли реакция властей на критику, пока неизвестно. А пока город продолжает помогать бездомным, выделяя миллионы долларов на оказание им различных услуг.

Ранее сообщалось о том, что власти Сан-Франциско тратят рекордные суммы на обеспечение бездомных жильем и соцобслуживанием.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship