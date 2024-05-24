Мужчина приговорен к почти 3 годам тюрьмы и выплате около 1,9 млн долларов за мошенничество с детским питанием.

На прошлой неделе 45-летний Владислав Котляр из Нью-Йорка был приговорен к двум годам и девяти месяцам тюремного заключения, реституции около 738 000 долларов в качестве компенсации и штрафу примерно в 1 миллион долларов за участие в схеме по получению обманным путем детского питания.

Согласно судебным документам, Владислав Котляр подал и инициировал подачу поддельных рецептов и медицинских записей на получение специального детского питания, которое оплачивалось медицинской страховкой. Котляр смог получить рецепты и медицинские записи на младенцев, которым было прописано детское питание, и подделал эти записи, чтобы получить большие объемы дорогостоящей детской смеси.

После получения детской смеси, Котляр придумывал проблемы с поставками и выдавал себя за отцов младенцев. Он ложно заявлял, что посылки с питанием были повреждены или содержали неправильную смесь, чтобы получить больше детской смеси без дополнительных затрат. Полученное обманным способом детское питание Котляр продавал. Часть этой схемы возникла во время дефицита детского питания в стране.

В марте 2023 года Котляр признал себя виновным в мошенничестве с использованием почты.

Полевое отделение ФБР в Нью-Йорке расследовало это дело.