Население Калифорнии продолжает расти, несмотря на сумасшедшие цены на жилье, бензин, высокие налоги и проблемы с бездомными.

Золотой штат известен крупнейшими IT-компаниями с мировым именем, передовым сельским хозяйством, кинематографом, виноделием и туризмом. Поэтому люди из разных уголков планеты стремятся в Калифорнию, чтобы реализовать себя и найти лучшие условия для жизни.

Будь Калифорния отдельным государствам, она находилась бы пятом месте на планете по уровню экономики. Эта тенденция сохраняется на протяжении последних 7 лет.

В 2023 году отмечен рост населения Калифорнии. По оценкам Департамента финансов, в штате проживает на 67 тыс. человек больше, чем годом ранее и в настоящее время Калифорния является домом для более 39 млн человек.

С 2016 года населения штата начало постепенно уменьшаться, что привело к его общему сокращению численности примерно на один миллион человек. Эпидемия Covid и переход на удаленную работу усилили этот тренд. В 2022 году был отмечен самый крупный “исход” калифорнийцев – 818 000 человек уехали в другие штаты, но 476 000 вернулись обратно.

Поэтому разговоры о массовом исходе из Калифорнии постепенно становятся мифом.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship