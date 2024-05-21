Департамент гражданских прав Калифорнии подвел итоги за первый год работы Ca vs Hate. За год работы на горячую линию поступило свыше тысячи сообщений об актах ненависти.

Наиболее распространенными метами, где произошел инцидент на почве ненависти, были жилые дома (29,9%), рабочие места (9,7%) и общественные учреждения (9,1%); а наиболее распространенными причинами обращениями были дискриминационное обращение (18,4%), словесное преследование (16,7%) и обзывательства или оскорбления (16,7%), – такими данными подвился Департамент гражданских прав Калифорнии на встрече, посвященной подведению итогов за первый год после запуска Ca vs Hate.

20 мая 2024 года, в рамках скоординированного ответа Калифорнии на общенациональный рост ненависти Департамент гражданских прав Калифорнии (CRD) вместе с партнерами штата и сообщества опубликовал новые данные, подчеркивающие влияние борьбы программы «Калифорния против ненависти» (Ca vs Hate) в первый год ее работы, и объявил о новых и текущих инициативах по борьбе с ненавистью по всему штату.

Программа CA vs Hate, официально запущенная год назад, в мае 2023 года, губернатором Гэвином Ньюсомом, является первой в штате многоязычной горячей линией и онлайн-порталом по всему штату, который предоставляет безопасную и анонимную возможность сообщить жертвам и свидетелям актов ненависти.

Первоначальные данные, представленные в Департамент гражданских прав Калифорнии, за первый полный год работы показывают, что на горячую линию поступило около 1020 актов ненависти.

«CA vs Hate – это признание и защита невероятного многообразия нашего штата, а также четкий сигнал о том, что ненависть никогда не будет терпима», – сказал губернатор Гэвин Ньюсом.

«Когда Калифорния столкнулась с тревожным ростом ненависти, мы не просто сидели сложа руки и надеялись, что ситуация станет лучше», — сказал директор CRD Кевин Киш. «Мы собрались вместе и запустили ряд ведущих национальных программ, чтобы все наши сообщества чувствовали себя желанными и защищенными. Я невероятно горжусь устойчивостью нашего штата и его приверженностью идее Калифорнии для всех. Эта работа только начинается, но она была бы невозможна без поддержки наших партнеров по сообществу и дальновидности администрации и законодательного собрания нашего штата. В рамках CA vs Hate мы делаем все возможное, чтобы люди, сообщающие о насилии, получали поддержку».

Многие преступления на почве ненависти исторически оставались незарегистрированными из-за множества факторов, включая страх возмездия, отсутствие компетентных в культурном отношении ресурсов, опасения по поводу потенциальных иммиграционных последствий и недоверие к правоохранительным органам. CA vs Hate стремится помочь решить некоторые из этих проблем, предлагая людям, подвергшимся ненависти, — и их сообществам — дополнительные ресурсы для сообщения об актах ненависти с помощью подхода, ориентированного на сообщество, который не требует взаимодействия с системой уголовного права.

Услуги горячей линии конфиденциальны и предоставляются бесплатно независимо от иммиграционного статуса. CA vs Hate принимает все сообщения о ненависти и не ограничивается получением только сообщений криминального характера. Независимо от того, обращаются ли люди в CA vs Hate онлайн или по телефону, они имеют право на постоянную координацию ухода, чтобы гарантировать людям, пострадавшим от ненависти, доступ к ресурсам и поддержке, включая юридические, финансовые, психиатрические и посреднические услуги.

За первый полный год работы CA vs Hate:

Имел 2118 контактов от представителей общественности, ищущих помощи, включая сообщения, не связанные с ненавистью, и направлял людей к ресурсам, независимо от того, было ли сообщение связано с актом ненависти. Из этих контактов:

Наиболее распространенными причинами, указанными в сообщениях, были дискриминационное обращение (18,4%), словесное преследование (16,7%) и уничижительные имена или оскорбления (16,7%).



Наиболее распространенными типами мест, где произошел инцидент, были жилые дома (29,9%), рабочие места (9,7%) и общественные учреждения (9,1%).

Получено 1020 фактических сообщений о ненависти на основе информации, предоставленной лицом, сообщившим об этом акте. Из этих отчетов:

Примерно 4 из 6 человек согласились обратиться за услугами по координации ухода, включая прямую и постоянную поддержку при доступе к юридической помощи или консультированию.



Были представлены почти 80% округов Калифорнии, включая все 10 самых густонаселенных округов штата.

Проведена дополнительная проверка информации о мотивации предвзятости для 560 отчетов посредством дополнительной проверки сотрудниками CA vs Hate. Согласно этим отчетам:

Раса и этническая принадлежность (35,1%), гендерная идентичность (15,1%) и сексуальная ориентация (10,8%) были наиболее часто упоминаемыми мотивами предвзятости.



Предвзятость против чернокожих (26,8%), против латиноамериканцев (15,4%) и против азиатов (14,3%) была наиболее часто упоминаемыми причинами сообщений, связанных с расой и этнической принадлежностью.

Поскольку в последние годы количество сообщений о преступлениях на почве ненависти возросло, Калифорния возглавила борьбу за реагирование посредством увеличения грантового финансирования, инновационных программ и обширных информационно-просветительских усилий в правительстве штата и в сотрудничестве с общественными организациями. Поскольку CA vs Hate продолжает расти, программа запускает новые инициативы и опирается на существующие усилия:

Информационные кампании

Запуск первой в истории кампании на рекламных щитах CA vs Hate, направленной на повышение осведомленности о горячей линии и доступных ресурсах в полудюжине городов.

направленной на повышение осведомленности о горячей линии и доступных ресурсах в полудюжине городов.

Запуск целевых информационных материалов для поддержки расширенного доступа к ресурсам CA vs Hate для исторически труднодоступных и недостаточно обслуживаемых калифорнийцев, включая новые цифровые активы, разработанные в координации с племенными партнерами и членами сообщества AAPI.

для исторически труднодоступных и недостаточно обслуживаемых калифорнийцев, включая новые цифровые активы, разработанные в координации с племенными партнерами и членами сообщества AAPI.

Разработка новых способов охвата общественности, в том числе посредством партнерства в области цифровой рекламы с Департаментом транспортных средств Калифорнии и личного взаимодействия со спортивными командами из Калифорнии.

Наращивание потенциала

Запуск партнерства с лабораторией возможностей Калифорнийского университета в Беркли для поддержки увеличения сбора и анализа данных в будущем.



Изучение возможности запуска функции текстовых отчетов для поддержки расширенного доступа к горячей линии CA vs Hate.



Активизация усилий по координации в масштабе штата посредством постоянного сотрудничества с United Against Hate.

Взаимодействие с сообществами

Укрепление взаимодействия с конкретными сообществами посредством гранта Закона Джабара-Хейера «НЕТ НЕНАВИСТИ», чтобы обеспечить сообществам, наиболее подверженным ненависти, доступ к ресурсам, включая новое партнерство с California Black Media.



Проведение новых ежеквартальных встреч с партнерами из городских и окружных властей для поддержки более быстрого реагирования на нужды местных сообществ и использования существующих механизмов обратной связи для общественных организаций.



Создание коалиции религиозных лидеров разного происхождения для более эффективной борьбы с актами ненависти, направленными против калифорнийцев на религиозной почве.

CA vs Hate — это неэкстренная многоязычная горячая линия и онлайн-портал для сообщения о преступлениях на почве ненависти и инцидентах. Сообщения можно подать анонимно, позвонив по телефону (833) 866-4283 или 833-8-NO-HATE с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 или онлайн в любое время. Об актах ненависти можно сообщить на 15 различных языках через онлайн-портал и на более чем 200 языках, позвонив на горячую линию. Лица, которые хотят немедленно сообщить о преступлении на почве ненависти в правоохранительные органы или которым грозит непосредственная опасность, должны звонить 911.