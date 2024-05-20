Русскоязычный театр успешно ставит спектакли и выступает в Калифорнии с 2016 года

8 лет назад в Калифорнии открылся русскоязычный театр «Бродячая собака из Сан-Педро», это основной русскоязычный театр в южной Калифорнии. Режиссёр из Санкт-Петербурга Тамара Красовская рассказала, что у их коллектива очень много общего с бродячей собакой, в честь которой и был назван театр, а также с арт-кабаре и с самим Санкт-Петербургом. Каждый год театр показывает драматические спектакли и представляет для публики читки пьес, обращаясь как к классическим произведениям, так и к современным авторам.

Недавно в центре Голливуда на сцене театра “Гудзон” состоялся показ спектакля “Антигона”, проходивший 11 и 12 мая. Гости Золотого штата и калифорнийцы смогли насладиться спектаклем по мотивам пьесы Жана Ануя, написавшего пьесу в 1943 году в оккупированном на тот момент фашистами Париже на основе древнегреческой трагедии Сафокла. Премьера “Антигоны” в театре «Бродячая собака из Сан-Педро» состоялась в феврале этого года.

Театр гастролирует по всей Калифорнии и, несмотря на то, что на сцене выступают непрофессиональные актеры, коллектив получает многочисленные положительные отзывы. В труппу входят актёры-любители: Наташа Иванова, Дмитрий Сотников, Николай Мамаев, Вера Живага, Костя Мажаров, Александр Красовский, Лана Лазар, Наташа Ворочек, Николай Симоненко, Людмила Лизенко, Дима Буров.

Одна из зрительниц спектакля «Антигона» в Лос-Анджелесе высоко оценила работу режиссера. Она рассказала, что уже второй раз посещает спектакли Красовской и до сих пор восхищается тем, что небольшой коллектив непрофессиональных актёров проделывает такую прекрасную работу.

Ещё одна зрительница поделилась, что спектакль произвёл на неё очень сильное впечатление своим серьёзным сюжетом – выступление вызвало у нее столько эмоций, что их сложно передать словами, в то же время постановка заставила многое осмыслить.

Цена билетов чисто символическая — 40-45 долларов. Зал был целиком заполнен любителями творчества русскоязычного театра. Нередко на постановки приходят друзья актеров, желающие поддержать выступающих. Но и новых зрителей, и уже появившихся поклонников тоже немало. Те, кто смотрел предыдущие спектакли с восторгом комментируют работу артистов-любителей.

Вот что говорит один из театралов: «Мы ходили на два спектакля. Один по рассказам Чехова, если я не ошибаюсь, а второй спектакль — «Мой дедушка был вишней». Это сказка то ли итальянской писательницы, то ли писателя. Было сделано все очень здорово! Мы получили огромное удовольствие, поэтому пришли и на этот спектакль. Я прочитал про Антигону в энциклопедии, из-за чего было страшновато. Потом я узнал, что это будет пьеса французского писателя, написанная в 1943 году, когда Париж был оккупирован немцами. Поэтому было очень любопытно.»

Эта пьеса, по словам режиссера Красовской, затрагивает очень много важных тем. Театр долго выбирал очередную постановку, и в итоге актёры приняли единогласное решение. Это одна из самых глубоких пьес, что была прочитана артистами за прошлое лето.

Как говорит Тамара, постановка вряд ли когда-то перестанет быть актуальной, т.к. повествует о том, что каждый человек в жизни играет определенную роль. Это история о том, насколько люди честны в своей роли, насколько они искренни и верят в то, что делают. Это история экзистенциального бунта. И каждый имеет к этому свое отношение.

Для театра это уже не первая премьера, ранее насладиться игрой актеров можно было во время других спектаклей.

“Мой дедушка был вишней”

Премьера спектакля состоялась в январе 2023 года, а его основой является повесть итальянской писательницы Анджелы Нанетти. Это произведение переведено на десятки языков мира и удостоено множества наград и отличается глубокой лиричностью и искренностью. Она переносит в мир детских мечтаний и воспоминаний, окрашенных в яркие тона солнечной Италии. Сюжет пронизан тонкой иронией с примесью грусти. Эта история учит чувствовать и понимать жизнь, мир вокруг и неизбежность смерти, она напоминает о ценности каждого момента жизни, о необходимости понимать и ценить близких, когда они еще с нами. О важности слов поддержки и веры в возможность перемен. Такие произведения помогают сохранять равновесие в сложные времена, вдохновляют на жизнь, любовь и преданность, настоящее понимание и взаимопомощь. Этот спектакль — дань уважения нашим родителям и всем, кто дорог нашему сердцу.

“Телега жизни, или Жизнь в вопросах и восклицаниях”

Спектакль, премьера которого прошла в апреле 2021 года, оживляет произведения великого Антона Павловича Чехова. Зрителям открывается мозаика человеческих судеб. Чеховские произведения, полные юмора, гротеска, меланхолии и авторских раздумий, раскрывают перед зрителями всю палитру жизни, от беззаботных дней детства до глубоких старческих размышлений. Жизнь, со всеми ее вопросами и восклицаниями, предстает перед нами во всей полноте, приглашая зрителей к размышлению о вечных ценностях.

“Спасти камер-юнкера Пушкина”

Премьера спектакля, который вызвал восторг у публики, состоялась в июне 2019 года. История повествует о неожиданном повороте в жизни Питунина, типичного советского человека, чья рутина была нарушена вмешательством великого русского поэта А.С.Пушкина. Зрители следуют за главным героем, который, будучи простым парнем, внезапно оказывается одержимым идеей предотвратить смерть великого поэта от руки Дантеса. Спектакль побуждает зрителей к вопросам о судьбе и выборе и о том, как литературное наследие влияет на нашу жизнь и какие испытания может принести.

“Всегда на небосклоне”

Премьера состоялась в марте 2018 года в виде театрально-поэтического вечера, посвященного жизни и творчеству поэта Е.А.Евтушенко. Постановка была вдохновлена произведениями и воспоминаниям поэта и представляет собой размышление о жизни и творчестве поэта и о том времени, в котором он жил.

“Тэффи”

Премьера спектакля состоялась в марте 2018 года. Основой являются рассказы Надежды Александровны Лохвицкой известной под фамилией Тэффи, знаменитой писательницы, которая отличалась остроумием и мастерством слова. Ее талант увековечен не только в литературе, но и в названиях кондитерских изделий и духах. Она была любимым автором последнего российского императора Николая II, а также писателя Ивана Бунина. Знаменита она стала прежде всего своими юмористическими рассказами и фельетонами, в которых высмеивает и жалеет человеческую природу. Благодаря спектаклю зрители смогли насладиться интересными историями, иронией и теплотой. Спектакль передает дух противоречивой эпохи, в которой жила и творила знаменитая писательница.

Совсем скоро – 8 и 9 июня – коллектив «Бродячая собака из Сан-Педро» отправится в районы Кремниевой долины, чтобы показать “Антигону” в Сан-Хосе.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship