Президент Ирана погиб при крушении вертолета

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб при крушении вертолета в воскресенье, 19 мая.

Об этом 20 мая по местному времени сообщили государственное иранское агентство IRNA, иранское агентство Mehr, а также новостные агентства Reuters и AP.

Информацию о смерти президента подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.

По данным СМИ, все находившиеся на борту вертолета погибли. Среди пассажиров был глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Вертолет, на котором 63-летний Раиси возвращался в Тегеран после посещения северо-западных районов Ирана, граничащих с Азербайджаном, разбился во время пересечения горной местности в условиях сильного тумана.

Ранее в воскресенье в Госдепартаменте США сообщали, что внимательно следят за происходящим в Иране: «Мы внимательно следим за сообщениями о возможной жесткой посадке вертолета в Иране, перевозившего иранского президента и министра иностранных дел (страны)», – говорилось в заявлении, с которым выступил пресс-секретарь Госдепартамента США в воскресенье, 19 мая 2024 года, до появления подтвержденной информации о гибели Раиси.

Русская служба «Голоса Америки»