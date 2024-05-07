Лидер демократов в Палате представителей: “США может вмешаться в конфликт”

Лидер демократов в Палате представителей: “существует значительная вероятность того, что Америке придется ввязываться в конфликт”.

Лидер Демократической партии Палаты представителей Хаким Джеффрис заявил во время обширной беседы с Норой О’Доннелл в передаче «60 минут» на канале CBS, что США должны продолжать поддерживать Украину и обвинил в задержке помощи в борьбе с Россией “пропутинскую фракцию” внутри Республиканской партии.

“Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется ввязываться в конфликт – не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими и нашими военнослужащими,” – сказал Джеффрис.

По его мнению, Владимир Путин стремится восстановить Советский Союз и тем самым будет угрожать союзникам по НАТО. Вслед за Грузией и Украиной Россия будет угрожать другим странам, образовавшимся после распада Советского Союза, которые сейчас входят в НАТО.

“Должны ли мы поверить, что перед лицом такой последовательной агрессии, если мы позволим Владимиру Путину добиться успеха в Украине, он остановится только на Украине? Конечно, нет,” — сказал Джеффрис.

Джеффрис заявил, что в Палате представителей республиканка Марджори Тейлор Грин поддерживает России и российская пропаганда проникла в республиканскую партию.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship