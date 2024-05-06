В среду, 1 мая, гражданин Украины 24-летний Ярослав Васинский, был приговорен к 13 годам и семи месяцам тюремного заключения и обязан выплатить более 16 миллионов долларов в качестве компенсации за свою роль в проведении более 2500 атак с использованием программ-вымогателей и требование выкупа на сумму более 700 миллионов долларов, сообщает Департамент юстиции. Расследование вело ФБР.

«Сегодня тесное сотрудничество ФБР с нашими партнерами по всему миру снова гарантировало, что киберпреступник, который думал, что он вне нашей досягаемости, столкнется с последствиями своих действий», — сказал директор ФБР Кристофер Рэй. «Мы продолжим неустанно преследовать таких киберпреступников, как Васинский, где бы они ни скрывались, в то же время мы разрушаем их преступные схемы, конфискуем их деньги и инфраструктуру, а также преследуем их пособников и преступных сообщников по всей строгости закона».

Согласно судебным документам, Васинский провел тысячи атак с использованием программы-вымогателя, известной как Sodinokibi/REvil, вредоносного программного обеспечения, предназначенное для шифрования данных на компьютерах жертв, позволяющее злоумышленникам требовать выкуп в обмен на ключ дешифрования. Сообщники требовали выкуп в криптовалюте и использовали криптовалютные обменники и сервисы микширования, чтобы скрыть свои незаконные доходы. Чтобы заставить платить выкуп, сообщники Sodinokibi/REvil также публично раскрывали данные своих жертв, когда жертвы не платили выкуп.

Ранее Васинский признал себя виновным в Северном округе Техаса по обвинительному заключению по 11 пунктам обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества и связанной с этим деятельностью, связанной с компьютерами, нанесении ущерба защищенным компьютерам и сговоре с целью отмывания денег. Его экстрадировали в США из Польши.

В 2023 году Департамент добился конфискации выкупов на миллионы долларов, полученных по двум связанным гражданским делам о конфискации, которые включали 39,89138522 биткойнов и 6,1 миллиона долларов США в виде средств, связанных с предполагаемыми выплатами выкупа, полученными другими членами сговора.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship