Из аэропорта Сакраменто добавлены рейсы всего за $19

Несмотря на постоянно растущие в Калифорнии цены на топливо и стоимость различного рода услуг, путешествия из столичной воздушной гавани могут оказаться неожиданно доступными.

Например, если вы решите поискать авиабилет в одну сторону с вылетом из аэропорта Сакраменто, SMF, например, в любой аэропорт штата Флорида, то его стоимость может достигать несколько сотен долларов. Это дорого для внутренних рейсов. Однако иногда некоторые авиаперевозчики проводят акции и продают авиабилеты в разные города Америки и за ее пределы по бросовой цене.

Так, например, лоукостер Frontier Airlines предлагает воспользоваться их предложениями и слетать в Лас-Вегас за $19, в Денвер за $26, в Сан-Бернардино за $33 (цены за билет в одну сторону с пересадками). Международные вылеты из Сакраменто традиционно стоят дороже, чем, например, из Сан-Франциско, но, прилетев, скажем, в Лас-Вегас, вы можете дальше отправиться в Европу или в другие города США по приемлемой для вас цене.

Важно понимать, что подобные цены действуют в определенные дни и время и вам придется дополнительно заплатить за багаж, выбор кресла или питание. Имеет значение и то, где вы покупаете авиабилеты: цены у авиаперевозчика могут быть в разы выше, чем у посредника или агрегатора.

Другой перевозчик, Spirit Airlines, предлагает весьма бюджетные билеты из Сакраменто в канадский Ванкувер за $96, билет в одну сторону с пересадками. Эта же авиакомпания совершает международный перелет в колумбийский город Медельин с двумя пересадками всего за $160.

Авиакомпания Southwest Airlines предлагает слетать из Сакраменто в Лос-Анджелес за $50, а оттуда можно отправиться в Европу – из LAX летает много рейсов в европейском направлении, а также в Латинскую и Центральную Америку. Так, у авиаперевозчика Norse Atlantic Airways можно найти билет из ЛА в Лондон за $200 в одну сторону. Этот же перевозчик выполняет прямые рейсы в Париж за $250 долларов в один конец.

Дешевые билеты чаще всего невозвратные и не подлежат изменениям, но все детали, включая доплаты, условия возмещения за отмену рейса и пр., необходимо уточнять у авиаперевозчика напрямую.

Как видите, экономно путешествовать в наше время все еще можно, главное – иметь желание и возможность это делать.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship