IRS: будьте осторожны с компаниями, утверждающими, что личные некоторые расходы подлежат налоговому вычету.

На фоне опасений, что люди могут быть введены в заблуждение, Налоговая служба США напоминает налогоплательщикам и администраторам планов расходов на здравоохранение, что личные расходы на общее здоровье и хорошее самочувствие не считаются медицинскими расходами в соответствии с налоговым законодательством.

Это означает, что личные расходы не подлежат налоговому вычету или возмещению в соответствии с гибкими соглашениями о расходах на здравоохранение, медицинскими сберегательными счетами, соглашениями о возмещении медицинских расходов или медицинскими сберегательными счетами (FSA, HSA, HRA и MSAsPDF).

Это напоминание важно, поскольку некоторые компании искажают обстоятельства, при которых расходы на питание и здоровье могут быть оплачены или возмещены в соответствии с FSA и другими планами расходов на здравоохранение.

“Законные медицинские расходы занимают важное место в налоговом законодательстве, которое допускает возмещение,” — сказал комиссар IRS Дэнни Верфель. “Но налогоплательщики должны быть осторожны и следовать правилам на фоне агрессивного маркетинга, который предполагает, что личные расходы на такие вещи, как еда для похудения, подлежат возмещению, хотя они не квалифицируются как медицинские расходы.”

Некоторые компании ошибочно утверждают, что записи врачей, основанные исключительно на медицинской информации, предоставленной самими пациентами, могут превратить немедицинские расходы на питание, здоровье и физические упражнения в медицинские расходы, но эта документация на самом деле этого не делает.

Например: диабетик, пытаясь контролировать уровень сахара в крови, решает есть продукты с низким содержанием углеводов. Он видит рекламу компании, в которой говорится, что он может использовать доллары, полученные от его FSA до вычета налогов, для покупки здоровой пищи, если он обратится в эту компанию. Он связывается с компанией, которая сообщает ему, что за определенную плату компания предоставит ему «справку от врача», которую он сможет предоставить в свое FSA для возмещения стоимости продуктов, купленных в попытке питаться более здоровой пищей. Однако, когда он представляет расходы с «справкой от врача», в запросе отказывают, поскольку питание не является медицинскими расходами, а администраторы плана опасаются претензий, которые могут лишить их планы недействительности.

IRS рекомендует налогоплательщикам, у которых есть вопросы, просмотреть раздел “Часто задаваемые вопросы о медицинских расходах, связанных с питанием, благополучием и общим здоровьем”, чтобы определить, являются ли расходы на питание или здоровье медицинскими расходами.

Elena Kuznetsova, SlavicSac.com