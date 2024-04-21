Оператор молдавского ботнета обвиняется в сговоре с целью незаконного доступа к тысячам ПК в США.

В Питтсбурге большое Федеральное жюри присяжных обвинило гражданина Молдовы в краже личных данных, компьютерном мошенничестве и сговоре с использованием электронных средств, сообщает Департамент юстиции.

В обвинительном заключении, состоящем из 9 пунктов, единственным обвиняемым назван 37-летний Александр Лефтеров из Кишинева, Молдова, он же «Алипако», он же «Аптайм», он же «Алипатайм».

Согласно обвинительному заключению, в период с марта по ноябрь 2021 года Александр совместно со своими сообщниками осуществлял управление ботнетом, в который входили тысячи заражённых персональных компьютеров по всем штатам.

Прокуратура предполагает, что среди сообщников Александра были «программисты», которые использовали свои технические знания для поддержки и обновления ботнета с течением времени. В результате сговора Лефтеров и его союзники украли с заражённых компьютеров учётные данные жертв – имена и пароли , благодаря которым получили доступы к финансовым счетам жертв.

Чтобы еще больше заработать на этой схеме, Лефтеров якобы сдал ботнет в аренду другим сообщникам, предоставив им доступ к зараженным компьютерам, а также к украденным учетным данным жертв. Также он и его сообщники предоставляли доступ к ботнету третьим лицам с целью распространения вредоносного программного обеспечения, включая программы-вымогатели внутри ботнета. Так как Лефтеров являлся владельцем ботнета, то он, предположительно, получал свой процент от прибыли преступников.

В случае доказательства вины обвиняемого ему может грозить максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы за сговор с целью совершения компьютерного мошенничества, несанкционированный доступ к защищенному компьютеру с целью получения информации с целью получения финансовой выгоды и сговор с целью совершения преступлений с использованием электронных средств; максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения за умышленное повреждение защищенного компьютера. А максимальное наказание за каждое из преступлений, связанных с кражей личных данных при отягчающих обстоятельствах, составляет не менее двух лет тюремного заключения.

Фактический приговор будет зависеть от серьезности правонарушений и предшествующей судимости обвиняемого, если таковая имеется.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship