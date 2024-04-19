Друзья, я не гоняюсь за лайками, не публикую клик-бейты, не увлекаюсь ложным оптимизмом и стараюсь не выдавать желаемое за действительное.

Ещё полтора года назад я предупреждал, что победа республиканцев на выборах поставит поддержку Украины под угрозу. Когда 8 месяцев назад Президент Байден запросил у Конгресса новый пакет помощи, Спикер Кевин МакКарти, находясь под контролем трампанутых, вырезал 6 миллиардов для Украины из американского бюджета. Следующий Спикер Майк Джонсон полгода отказывался выставлять финансирование Украины на голосование. Таким образом республиканцы в Палате под влиянием Трампа и его союзников отказывались голосовать за Украину 1) отдельно, 2) как часть американского бюджета, 3) в пакете с иммиграционной реформой и 4) в пакете с Израилем и другими международными приоритетами. Пока вас кормили обещаниями и дезинформацией, я писал, что всё выглядит очень пессимистично.

Поэтому, когда я говорю, что Украина в скором времени получит десятки миллиардов новой помощи, у меня есть на это очень веские причины.

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На этой неделе Спикер Джонсон развернулся на 180 градусов. Я не могу сказать точно, почему, но предполагаю, что там сразу несколько факторов. Я думаю, что его разбудила эскалация в Израиле. Кроме этого, Майк МакКол (глава комитета по международным отношениям в Палате) сказал, что презентации директора ЦРУ Уилльям Бёрнса и других убедили Джонсона, что Украина долго не продержится. И всё это время на Джонсона тихо давила половина республиканцев в Палате.

С другой стороны, Марджори Тэйлор Грин провела красную линию вокруг поддержки Украины и обещала выставить на голосование отставку Спикера. И вскоре к МТГ присоединился Томас Масси (к нему мы ещё вернёмся). Без поддержки демократов Джонсон может потерять только 2 голоса.

Но и здесь произошло два интересных момента. Неделю назад Джонсон поехал в Мар-а-Лаго целовать перстень. После встречи Трамп заявил, что полностью поддерживает Спикера. Это был сигнал для республиканцев в Конгрессе, хотя вопрос Украины публично не обсуждался. И есть надежда, что с началом криминального суда в Нью-Йорке Трампу будет не до Украины.

Тем временем лидер демократов Хаким Джеффрис намекнул, что если Джонсон выставит законопроект помощи Украины на голосование (без ядовитых пилюль), то найдётся достаточно демократов, чтобы его защитить. И отдельно несколько демократов пообещали спасти Джонсона в таком сценарии.

Это беспрецедентно, когда члены оппозиции голосуют за Спикера большинства. И, кстати, ни один демократ не бросился полгода назад спасать МакКарти. Да, с Джонсоном очень много своих проблем, но Джонсон не МакКарти. С ним можно вести конструктивные переговоры, и его слову можно доверять.

Джонсон назвал себя «Спикером военного времени». А в интервью на CNN сказал: «Мы знаем о срочности ситуации в Украине и Израиле, и мы будем поддерживать Израиль, нашего близкого союзника и дорогого друга, и мы будем стоять за свободу и следить за тем, чтобы Владимир Путин не прошел маршем по Европе». Может быть он действительно осознал свою роль в истории за пределами трампизма?

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Самый быстрый путь возобновить поставки оружия, финансовой помощи и других программ заключался в принятии H.R. 815, который уже прошёл через Сенат. Поскольку Джонсон отказывался выставлять его на голосование, демократы организовали сбор подписей в обход Спикера (petition to discharge), но собрали только 195 подписей (194 демократа и 1 республиканец, подавший в отставку) из необходимых 218.

Вместо этого Джонсон решил разбить H.R. 815 на три составляющие: Украина, Израиль (включает гуманитарную помощь для Газы) и тихоокеанский регион (Тайвань). Тексты биллей были опубликованы в среду.

Чтобы как-то умиротворить трампанутых часть украинских грантов перерисовали как долг. Поскольку оружие и боеприпасы «занимать» вообще невозможно, около 8 миллиардов финансовой помощи (государственные зарплаты) были переписаны как займы. Как и когда Украина сможет их отдавать тоже непонятно. Поэтому (самое смешное), что эти займы беспроцентные, а Президент США может их простить уже в ноябре. Иными словами, это абсолютно бессмысленно – попытка сохранить лицо тем, кто 6 месяцев тянули резину.

Во всём остальном это практическая копия H.R. 815. В законопроектах нет ядовитых пилюль и нет красных линий для демократов: украинский бюджет и гуманитарная помощь включены в законопроекты. И в то же время каждому конгрессмену предоставят возможность голосовать за или против каждого билля.

Отдельно Джонсон выставит на голосование ещё два законопроекта. 1) Специально для трампанутых драконовская иммиграционная реформа, за которую демократы не проголосуют и у которой нет будущего в Сенате. 2) Новые санкции, конфискация нескольких миллиардов российских денег, которая вероятно завязнет в судах, и запрет на ТикТок с неизвестной судьбой в Сенате. Здесь важно, что эти законопроекты никак не связаны с бюджетом для Украины.

* * *

Перед общим голосованием Комитет правил должен был установить правила обсуждения. В комитете 9 республиканцев и 4 демократа, и партия оппозиции всегда и автоматически голосует «против», а партия большинства всегда «за».

В январе 2023 года МакКарти, пытаясь стать Спикером, отдал 2 места в трампанутым (Ральф Норман и Чип Рой) и одно ультра-правомому Масси. То есть, если 4 демократа всегда голосуют против, то у трое трампанутых могут остановить любой законопроект. И все трое в четверг проголосовали против. И снова произошло нечто беспрецедентное: все 4 демократа проголосовали за!

Далее вся Палата должна была проголосовать за правила обсуждения. И снова стандартно большинство голосует «за», а меньшинство «против». Но только 151 из 218 республиканцев сегодня проголосовали «за». И снова беспрецедентно Джеффрис призвал демократов сделать «всё необходимое», чтобы продвинуть законопроекты, и 165 демократов присоединились.

После голосования Пол Госсар поддержал МТГ и Масси. Когда они потребуют отставки Джонсона пока непонятно, но они не успеют это сделать до голосования.

* * *

Тем временем республиканцы предложили 135 (сто тридцать пять!) поправок к украинскому законопроекту. Из них 24 от Марджори Тэйлор Грин, в том числе требование закрыть украинские биолаборатории, запретить преследовать христиан в Украине и отправить всех сторонников Украины в Конгрессе служить в ВСУ. В ответ демократ Джаред Московиц предложил свою поправку: назначить МТГ официальным послом Путина в Конгрессе.

Джонсон снова будет опираться на голоса демократов, чтобы обезвредить все ядовитые пилюли. И я рассчитываю, что законопроект будет принят завтра без поправок.

Далее все три законопроекта планируют объединить в один и отправить в Сенат. Напомню, что практически такой же H.R.815 был принят 70–29.

Однако в Сенате быстро ничего не происходит. Сенаторы уходят на каникулы, а оппоненты могут попытаться задержать голосование.

Тем не менее я предполагаю, что через недели три закон станет реальностью и в течение месяца американская помощь возобновится.

Дмитрий Абрамсон