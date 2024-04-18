Они направлены против лиц и структур, связанных с КСИР, минобороны Ирана и иранской программой по созданию ракет и БПЛА, использованных при нанесении удара по Израилю, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден заявил в четверг о новых санкциях против Ирана после имевшего место на прошлой неделе иранского нападения на Израиль на прошлой неделе.



«Менее недели назад Иран нанес по Израилю один из крупнейших в мире ударов ракетами и беспилотниками. Вместе со своими союзниками и партнерами Соединенные Штаты защитили Израиль. Мы помогли отразить эту атаку. И сегодня мы привлекаем Иран к ответственности – вводим против него новые санкции и (меры) экспортного контроля», – отмечается в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.



Как подчеркивается в документе, санкции направлены против руководителей и организаций, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), министерством обороны Ирана, а также с иранской правительственной программой по созданию ракет и беспилотников.



Байден заявил, что вместе с лидерами стран «Большой семерки», США намерены усилить экономическое давление на Иран. От отметил, что союзники и партнеры США ввели или введут дополнительные санкции и меры по ограничению дестабилизирующих военных программ Ирана.



Президент отметил, что за время его президенства США ввели санкции в отношении более 600 физических и юридических лиц, включая Иран и его посредников – ХАМАС, «Хезболлу», хуситов и «Катаиб Хезболла».



«Мы будем и далее действовать в том же духе, – пояснил Байден. – Я поручил своей команде, включая Министерство финансов, продолжать вводить санкции, которые еще больше ослабят военную промышленность Ирана».



Глава Белого дома подчеркнул, что США привержены делу защиты безопасности Израиля, а также безопасности сотрудников и партнеров США в регионе, и без колебаний примут все необходимые меры, чтобы привлечь к ответственности Иран и его подручных.