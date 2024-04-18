Минфин США сообщил, что закупочные сети базируются в Иране, Турции, Омане и Германии, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Министерство финансов США ввело новые санкции против закупочных сетей, поддерживающих ракетную, ядерную и оборонную программы Ирана.

В сообщении Минфина говорится, что сети, базирующиеся в Иране, Турции, Омане и Германии, приобретают углеродное волокно, эпоксидные смолы и другие материалы, используемые в ракетах.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон заявил, что «сложные тайные закупочные сети» дают Ирану возможность продлевать конфликты и ставят под угрозу жизни людей.

В феврале Минфин объявил о мерах, направленных против программ закупок, способствующих созданию Ираном баллистических ракет и беспилотников.

«США твердо намерены использовать все имеющиеся инструменты, чтобы разоблачать и срывать работу сетей, поддерживающих безрассудное распространение Ираном оружия, которое дестабилизирует Ближний Восток и позволяет России продолжать агрессию против Украины», – говорится в заявлении Госдепартамента по поводу новых санкций.