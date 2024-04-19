Заявление Уильяма Бернса появилось на фоне предупреждений представителей Киева о том, что ожидаемое летнее наступление России может перегрузить ВСУ, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Украина вполне способна защитить себя с помощью США, но если помощь не будет одобрена сейчас, Киев может проиграть войну к концу года.

Выступая на мероприятии в Президентском центре Джорджа Буша-младшего на Капитолийском холме, Бернс призвал законодателей одобрить законопроект, предусматривающий выделение миллиардов долларов на военные усилия Украины.

«С тем импульсом, который придаст военная помощь, в практическом и психологическом плане, украинцы вполне способны удерживать свои позиции в течение 2024 года и опровергнуть высокомерное мнение Путина о том, что время на его стороне», – сказал он.

Но если помощь не будет одобрена Конгрессом, «картина будет гораздо мрачнее», добавил он.

«Существует очень реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя к концу 2024 года, или что Путин, по крайней мере, окажется в таком положении, когда он, фактически, сможет диктовать условия политического урегулирования», – предупредил глава ЦРУ.

Это заявление появилось на фоне предупреждений официальных лиц в Киеве о том, что ожидаемое летнее российское наступление, в ходе которого в Украину могут вторгнуться огромные массы войск, может перегрузить ВСУ.

За день до выступления Бернса спикер Палаты представителей Майк Джонсон представил свой пакет иностранной помощи, который висит на волоске, пока спикер пытается набрать голоса, необходимые для начала дебатов.

В среду глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун заявил законодателям, что «достигнутые с большим трудом успехи Украины могут быть утрачены без нашей поддержки».

Министр обороны Ллойд Остин также предупредил, что если одобрение дополнительного пакета помощи будет отложено, у союзников и партнеров США «возникнут сомнения в том, что мы являемся надежным партнером».

Президент Джо Байден заявил, что он решительно поддерживает законопроекты, обнародованные Джонсоном.

Администрация несколько месяцев заявляла, что неспособность законодателей одобрить помощь Украине является одной из основных причин того, что Киев испытывает трудности на поле боя.

Поддержка Украины сейчас касается не только войны с Россией, заявил Бернс.

«Речь также идет о Си Цзиньпине в Китае, его амбициях, а также о наших союзниках и партнерах в Индо-Тихоокеанском регионе, – сказал он. – Это действительно вопрос о том, понимают ли наши противники нашу надежность и решимость, и понимают ли это также наши союзники и партнеры».